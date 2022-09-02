Российская секс-работница рассказала о неудачной попытке стать депутатом

В Ярославле 38-летнюю секс-работницу Ирину Мищенко не допустили до выборов в депутаты муниципалитета. Об этом сообщает издание Wonderzine.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Уточняется, что местный избирательный комитет отказал россиянке в регистрации на выборы в связи с поздней подачей документов. Однако Мищенко считает, что поставление противоречит федеральному закону. Она решила подать апелляцию и отправила заявление в Ярославский областной суд. Секс-работница выразила уверенность, что постановление избиркома содержит противоречие в пунктах, где указано окончание подачи и проверки документов на регистрацию, передает портал 76.RU.

Однако заявление Мищенко в суде не приняли, так как она подала его не в ту инстанцию. В настоящее время россиянка занимается основанным ей благотворительным фондом поддержки правозащиты «Факел свободы», кроме того, она намерена продолжать политическую карьеру.