Разлученные в детстве тройняшки нашлись и узнали о жестоком эксперименте

Представьте, что вы неожиданно встречаете человека, выглядящего точно так же, как вы. В буквальном смысле свою копию. А затем узнаете, что есть еще один похожий человек, и вас, оказывается, трое. Подобное кажется маловероятным, скорее фантастическим, но именно это случилось с Робертом Шафраном в далеком 1961 году в США. О том, как 19-летний парень узнал, что у него есть два брата-близнеца, с которыми его разлучили ради жестокого эксперимента, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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В 1980 году 19-летний Роберт, или просто Бобби Шафран перед началом учебного года приехал в колледж в Нью-Йорке, США. Он волновался, потому что никого не знал, и ему только предстояло заселиться в общежитие и познакомиться с одногруппниками.

Припарковавшись у кампуса, Роберт вышел из машины и затерялся в толпе студентов. К его удивлению, незнакомцы оказались очень приветливыми: они радостно здоровались с ним и спрашивали, как он провел лето. Многие пожимали Роберту руку, а одна девушка и вовсе поцеловала его в губы и заявила, что очень скучала.

Когда Шафран шел по коридору, кто-то окликнул его: «Эй, Эдди! Рад тебя видеть, старик! Как дела?» Затем еще несколько студентов назвали его Эдди. Роберт удивился, но не придал этому особого значения, подумав, что его просто с кем-то перепутали, и зашел в свою комнату.

Буквально через минуту в дверь постучали. Шафран решил, что это очередной знакомый некоего Эдди, и обернулся. В дверях стоял парень, который буквально опешил, когда увидел лицо Роберта.

«Тебя усыновили?» — спросил он. «Эмм, да», — удивленно ответил Шафран. «У тебя день рождения 12 июля?» — не унимался незнакомец. «Да, 12 июля 1961 года, а в чем дело?» — поинтересовался Роберт. «У тебя есть брат-близнец! Пойдем со мной!» — крикнул студент

Молодые люди выбежали из комнаты и направились к телефонной будке. По дороге новый знакомый Роберта, который представился Майклом Домницем, объяснил, что в прошлом году учился в колледже вместе с Эдвардом Галландом, но тот решил оставить учебу и не возвращаться. В будке Домниц от волнения не мог всунуть в аппарат монетку. Деньги падали на пол, а Роберт пытался их собрать. Когда звонок был оплачен, в телефоне раздались гудки.

— Да? — спросил голос.— Эдди, это ты? Ты сейчас умрешь! Рядом со мной твой брат-близнец! — ответил Домниц.

Роберт признался, что голос был очень сильно похож на его. Жутко волнуясь, уточнил у Эдди, когда тот родился и из какого центра его усыновили. Молодой человек ответил: «Агентство Луизы Вайс». Название совпало с местом, откуда приемная семья забрала Шафрана. Он тут же узнал адрес новообретенного родственника и вместе с Майклом бросился к машине, чтобы поехать на Лонг-Айленд.

Кадр из фильма «Три одинаковых незнакомца»

Машина неслась по шоссе с огромной скоростью. В какой-то момент студентов остановили полицейские. Они спросили молодых людей, куда те так торопятся. Когда Домниц начал возбужденно рассказывать о случившемся, сотрудники полиции отпустили студентов и попросили впредь соблюдать скоростной режим.

Когда Роберт и Майкл добрались до нужного района, они обратили внимание на звенящую тишину: все соседи спали, и лишь в некоторых домах горел свет. В том числе в доме Эдди. Выйдя из машины, новые знакомые направились к двери по подъездной дорожке. Как вспоминает Роберт, он очень волновался и едва дышал. Как только он собрался поcтачать в дверь, она открылась, и на пороге он увидел своего двойника.

"Его глаза были моими глазами, а мои глаза — его глазами. Мир будто перестал существовать, не было никого, кроме нас с Эдди", - Роберт Шафран.

Братья будто смотрелись в зеркало, настолько они были похожи. Они совпадали даже в манере говорить и двигаться.

«Помнишь тех ребят с первых страниц сегодняшнего номера? Так вот, их не двое, а трое!»

Репортер и редактор газеты Newsday в период с 1969 по 2004 год Говард Шнайдер вспоминает, как ему позвонили и сообщили о невероятной истории двух близнецов, которые не знали о существовании друг друга.

Сначала Шнайдер подумал, что это утка, но решил отправить корреспондента в Нью-Йорк, чтобы тот проверил, действительно ли то, о чем ему рассказывали, — правда.

Когда коллега мужчины добрался до колледжа, в котором учился Роберт, он познакомился с близнецами и подтвердил правдивость истории. Тогда редакция сразу же взялась за подготовку материала, и вскоре Роберт и Эдди красовались на обложке газеты. Другие издания перепечатали текст, и он разошелся большим тиражом.

Один из экземпляров без фотографии попал в руки Эллен Сервоне. Она ехала в метро и читала про разлученных при рождении близнецов, которые случайно обрели друг друга благодаря колледжу. Женщина вспоминает, что ее поразила эта история, но поскольку в выпуске не было фото, она могла только воображать, как выглядели молодые люди.

AP

В тот вечер Сервоне пришла домой и уже легла спать, когда к ней в комнату зашла ее мать с газетой в руках. Она разбудила дочь и показала ей фотографию близнецов.

— Это что, Дэвид Келлман? — спросила Эллен, глядя на Роберта и Эдди.— Нет! Но присмотрись к рукам этих ребят, — ответила ее мать.— О господи! Это просто невероятно! — воскликнула Сервоне в ответ.

Женщина осознала, что ее друг Дэвид выглядит точно так же, как молодые люди, смотрящие на нее с первой полосы свежего номера.

Похожая история случилась и с другим приятелем Дэвида, Аланом Лучем. Мужчина наткнулся на фотографию Роберта и Эдди в New York Post.

Луч добавил, что дело было не только в идентичных лицах, но и в том, как выглядели их руки.

При первой же встрече Алан показал газету Дэвиду. Когда тот понял, что двое на фото — его копии, он схватил газету и примчался домой, чтобы показать ее матери. Когда он зашел на кухню, та уже держала в руках этот выпуск New York Post.

Луч и Келлман продолжили изучать детали истории, и в итоге Дэвид решился позвонить по номеру, указанному в газете. Трубку взяла мать Эдди. Звонящий объяснил, что он родился 12 июля 1961 года, и, кажется, он — третий брат Роберта и Эдди. «Мой бог! Они как с конвейера сходят!» — воскликнула женщина в ответ.

Вскоре тройняшки встретились в доме тети Дэвида, Хейди Пейдж. Она вспоминает, как через мгновение после знакомства молодые люди валялись на полу и дурачились, как щенки. Между ними сразу же возникла связь, они будто были знакомы всю жизнь.

О том, что нашелся Дэвид, узнали в редакции Newsday. Коллега Шнайдера сказал ему: «Ты в это не поверишь! Помнишь тех ребят с первых страниц сегодняшнего номера? Так вот, их не двое, а трое!»

«Мы были везде, везде!»

История о тройняшках разлетелась по всему миру. Все американские телеканалы приглашали их на шоу, чтобы взять интервью. Каждый раз выяснялось, как много общего у братьев, вплоть до того, что они курили сигареты одной и той же марки, влюблялись в женщин одного типа и носили схожие вещи. Поразительным оказалось и то, что в приемной семье у каждого из молодых людей были сестры одного возраста.

При этом их семьи сильно отличались: Дэвида усыновила пара, принадлежавшая к рабочему классу, родители Бобби жили в престижном районе, его отец работал врачом, а мать — адвокатом. Родители Эдди принадлежали к среднему классу.

Особенно тепло братьев Дэвида принял его приемный отец Ричард, которого тройняшки прозвали Бубалой. Когда его сын нашел Роберта и Эдди, мужчина заявил, что теперь у него три сына. Именно в доме Бубалы и его супруги братья проводили больше всего времени.

Когда первый шок от воссоединения тройняшек прошел, семьи молодых людей начали задаваться вопросом, почему во время усыновления ни одной из пар не сказали о том, что у выбранного ими ребенка есть два брата.

Матери Дэвида и Роберта вспоминали, что в младенчестве их сыновья странно себя вели: они бились головой об стену, плакали, а Роберт и вовсе задерживал дыхание до тех пор, пока не терял сознание. Так они переживали разлуку друг с другом

«Это правда, что вы разлучили мальчиков сразу после рождения?»

Чтобы найти ответы на вопросы, родители братьев решили вшестером приехать в агентство по усыновлению Луизы Вайс и узнать, почему младенцев было решено разлучить. «Это правда, что вы разлучили мальчиков сразу после рождения?» — спросили родители первым делом.

В ответ сотрудники агентства объяснили, что найти семьи трем детям одновременно трудно, и чтобы увеличить шансы каждого из мальчиков на усыновление, их решили пристраивать по отдельности. Услышав это, отец Дэвида разозлился и сказал, что усыновил бы всех троих, не раздумывая.

Встреча закончилась, и, так и не получив исчерпывающего объяснения, родители братьев отправились домой. Однако отцу Эдди пришлось вернуться — он забыл в агентстве зонт.

Когда он вошел, увидел, как сотрудники открывают бутылку шампанского и отмечают то, что им удалось избежать большого скандала

Семьи тройняшек пытались инициировать расследование, но за него не брались, чтобы не портить репутацию агентства и не отпугивать потенциальных приемных родителей. Пока родители разбирались, почему их сыновей разлучили, те полностью погрузились в беззаботную жизнь.

Совместная жизнь и поиск родной матери

Роберт, Дэвид и Эдди сняли квартиру в Нью-Йорке. Они постоянно веселились с друзьями, ходили на вечеринки и наслаждались вниманием. Газеты продолжали писать о них, люди на улицах их узнавали и фотографировались.

Братья все делали вместе: работали, гуляли, ходили на свидания и даже спали в одной большой кровати. Однажды Эдди пришлось удалять аппендицит, но у него не было страховки, и он зарегистрировался под именем Роберта. Врачи ничего не заметили и сделали операцию

Решив воспользоваться своей популярностью в благих целях, братья открыли ресторан «Тройняшки», который всегда был забит. Нередко они лично обслуживали гостей и танцевали с ними до упаду. За первый год работы заведения они заработали девять миллионов долларов.

AP

Спустя время заядлые холостяки все же остепенились — они встретили девушек и женились. Последним под венец пошел Эдди. В 1992 году у него родился сын Джейми.

Как вспоминают Алан Луч и Эллен Сервоне, именно Эдди всегда стремился объединить братьев, их жен и друзей в одну большую семью. И именно он инициировал поиск родной матери. Они нашли сведения о женщине в архивах в библиотеке Нью-Йорка и назначили с ней встречу.

Долгожданное знакомство произошло в одном из баров Нью-Йорка. Как вспоминает Дэвид, женщина много пила. Она рассказала, как в далеком 1961 году, будучи совсем юной, родила однояйцевых тройняшек. Мать братьев забеременела на выпускном. Она не была готова к материнству и сразу отказалась от детей, и те были переданы в агентство по усыновлению.

«У нас уже были родители, поэтому после встречи с ней особенно ничего не изменилось. Она не стала частью нашей жизни», — заключил Дэвид.

Тайна агентства Луизы Вайс

В середине 90-х годов американский писатель, журналист и сценарист Лоуренс Райт работал над статьей для New Yorker Magazine о близнецах, разлученных в детстве. Мужчину интересовало, каково это: случайно встретить в точности похожего на себя человека, о существовании которого ты никогда не знал.

В процессе работы над материалом он наткнулся на статью о секретном исследовании, в рамках которого близнецов разделяли в младенчестве ради научного эксперимента. И все разлученные дети были из одного агентства по усыновлению, агентства Луизы Вайс

Райт связался с Эдди и рассказал ему об эксперименте. «Мы были научным экспериментом. Это открытие накрыло меня волной», — сказал Дэвид.

Когда первый шок прошел, братья вспомнили, что еще в детстве с ними происходили странные вещи. К ним домой регулярно приходили люди, которые проводили психологические тесты, задавали разные вопросы и снимали эти интервью на камеру. Оказалось, при усыновлении родителей предупредили, что раз в месяц к ним будут приходить психологи, чтобы проверять состояние детей после того, как они попали в семью. Сотрудники агентства пояснили, что исследуют особенности поведения усыновленных детей.

Invision / AP

«Кто бы мог подумать, что кто-то может быть настолько жестоким, чтобы придумать подобное», — с горечью вспомнил Роберт.

Автором эксперимента был доктор Петер Б. Нойбауэр, уважаемый психиатр, ученик дочери Фрейда Анны. Врач изучал детскую психологию в целом и психологию близнецов в частности.

Исследуя близнецов и тройняшек, которые воспитывались в разных семьях, ученые во главе с Нойбауэром хотели выяснить, как окружающая среда влияет на формирование характера, какие черты переходят по наследству, а какие человек приобретает в течение жизни. Главный вопрос исследования — что определяет наше поведение: природа или воспитание

Однако существует мнение, что идея разделять двойняшек и тройняшек принадлежит не Нойбауэру, а доктору Виоле Бернард, которая была консультантом по вопросам психиатрии в агентстве Луизы Вайс. Этот подход практиковали с конца 1950-х годов, то есть еще до того, как начался эксперимент.

Наши дни

В 2018 году про братьев сняли документальный фильм «Три одинаковых незнакомца». После его выхода люди, которых в детстве усыновили через агентство Луизы Вайс, стали искать друг друга.

Сейчас живы двое из братьев, Роберт Шафран и Дэвид Келлман. Третий, Эдвард Галланд, страдал от биполярного расстройства и покончил с собой в 1995 году. У него остались жена и дочь.