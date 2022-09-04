85 питомцев – история женщины, которая очень любит животных

Жители Великобритании очень любят животных – согласно данным статистики, в 59 % британских семей проживают пушистые друзья. В то время как большинство людей заводят себе одного или двух домашних любимцев, жительница Саффолка по имени Зои Уиллингхэм стала гордой владелицей 85 питомцев. Как это произошло, и как женщина вообще ухаживает за таким количеством четвероногих? Рассказываем!

Фото: petstory.ru petstory.ru

Зои с юных лет занималась уходом за питомцами. В детстве у неё уже было несколько кошек и собачек, а позже девушка поступила в ветеринарный колледж и начала работать по профессии – сначала стала медсестрой, потом занималась питанием животных и, наконец, углубилась в фармацевтику. “Я занимала высокую корпоративную должность, и хотя мне нравилась работа, я тратила всю свою зарплату на спасение и реабилитацию животных – от морских свинок и хомяков до кроликов и кошек. В основном, у меня были кошки, но потом я смогла завести и собственных собак”, – рассказывает женщина изданию East Anglian Daily Times.

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Для осуществления мечты о собственной собаке, Зои бросила работу и нашла место недалеко от дома, чтобы не тратить много времени на передвижение. “Я пыталась найти дрессировщиков в этом районе, но это было трудно, так как многие из них использовали карательные методы воспитания. А это не то, как я позволяю обращаться со своими питомцами. В конце концов, я нашла специалиста, который убедил меня, что с моей любовью к животным я сама должна стать тренером по воспитанию животных”.

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После нескольких лет обучения Зои получила квалификацию специалиста по поведению животных и основала собственный бизнес. По мере его развития у женщины появлялось всё больше и больше питомцев – сейчас их 85. В основном, в доме Зои проживают кошки, собаки, морские свинки и кролики, черепахи и попугаи, которых женщина спасла из приютов или взяла домой с улиц. “В одно время я достигла максимального количества питомцев – 100. Тогда у меня было больше кроликов, но сейчас я, в основном, работаю с кошками и собаками”.

За годы работы Уиллингхэм спасла так много животных, что ей зачастую бывает трудно попрощаться с питомцами, в которых женщина вложила всю свою душу. "Один из самых ярких случаев – моя немецкая овчарка Шэдоу, с которой жестоко обращались, когда она была маленькой. Я взяла ее в возрасте двух лет, и на тот момент она была без шерсти, весила 14 кг и находилась не в лучшем состоянии. Она болезненно реагировала на людей, потому что бывшие владельцы плохо обходились с ней, так что она стала моей первой собакой с такими серьёзными поведенческими проблемами, – объясняет Зои. – Я взяла её с целью найти для неё новый дом, но наш путь по коррекции поведения оказался довольно долгим, и в итоге я сильно привязалась. Мы стали лучшими друзьями, и она осталась жить у меня. Когда начинаешь работать с ними так тесно, становится трудно расстаться. Шэдоу сейчас живёт прекрасной жизнью – ей почти 11 лет, и она очень изменилась”.

Зои чувствует, что нашла своё предназначение в жизни. “Мне так приятно делать то, чем я занимаюсь, и я получаю от животных не меньше, чем они от меня. Это двусторонний процесс, и они для меня всё”.

“Питомцы – часть моей повседневной жизни. Если кто-то просит меня куда-нибудь поехать, я должна убедиться, что всё схвачено – я не могу сделать как большинство людей, просто взять и куда-либо пойти. Всё должно быть очень хорошо спланировано”. К счастью, семья и друзья Зои относятся с пониманием к её образу жизни и привыкли предупреждать за три месяца до любого мероприятия. А в 9 случаях из 10 они с мужем выходят куда-либо по очереди, чтобы ни на минуту не оставлять животных дома в одиночестве.

Как же выглядит день женщины, ухаживающей за таким огромным количеством пушистых?

“У меня не бывает обычных дней, потому что я всегда очень занята работой и животными. Любому из них может потребоваться срочная ветеринарная помощь или особый уход, поэтому я плыву по течению. Но обычно я просыпаюсь очень рано, чтобы покормить всех и убраться”.

После этого Зои тренирует своих собак и параллельно занимается бизнес-вопросами. Работа из дома позволяет ей всегда находиться рядом с четвероногими. За этим следует время обеда – женщина проверяет, всё ли в порядке у животных, наполняет их миски и обнимает малышей. Уиллингхэм говорит, что в обеденный перерыв ей редко удаётся поесть, потому что она предпочитает проводить это время со своими животными.

“Затем я снова принимаюсь за работу до раннего вечера, когда вывожу всех на прогулку. К этому моменту мой муж приходит домой с работы и помогает мне с уборкой и кормлением. Когда всё готово, мы ужинаем сами, и проводим глубокую уборку всего дома сверху донизу, когда животные улягутся и уснут. Я часто ложусь спать в 2 часа ночи, но иногда у нас бывают очень трудные дни, когда питомцам требуется ветеринарная помощь, и в этих случаях мы с мужем не спим всю ночь, обеспечивая круглосуточный уход”.

Но что происходит при таком количестве домашних животных, когда в дом въезжает новый “сосед”, и как на них всех хватает места?

“Мы находимся в постоянном состоянии ремонта, чтобы разместить всех наших животных. У кошек кровати сверху, а у собак внизу. У нас также есть больница для питомцев, так что если кто-то из них заболеет, для него всегда найдётся безопасное место с кроватью и лампой обогрева. Новых котят и кошек мы изолируем, чтобы убедиться, что они ничем не болеют, прежде чем представлять их всем остальным. Но другие кошки видят их через дверь и могут обнюхать – так мы проводим постепенную интеграцию”.

Собаки, которые зачастую более общительны, без проблем вливаются в семью Уиллингхэмов. "Все собаки привыкли к общению с другими собаками, поэтому им нравится, когда в доме появляется новый питомец. Главное – убедиться, что мы проводим знакомство в безопасной обстановке, где у животных есть много места и они не испытывают стресс”.

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"Как правило, когда появляется новый питомец, одна из других собак берет его под своё крыло. Примерно через 24 часа между ними устанавливается связь, они становятся лучшими друзьями и другие следуют их примеру", – поясняет Зои.

С таким количеством питомцев под одной крышей, живущих в гармонии, планирует ли Зои остановиться в ближайшее время?