При какой погоде мужчинам больше хочется есть

Дело в том, что у представителей разных полов есть метаболические различия. Оказалось, что организмы мужчин и женщин даже по-разному реагируют на солнце.

Эксперимент на мышах показал, что воздействие ультрафиолетом приводит у самцов к усилению поиска пищи, увеличению её потребления и, как следствие, увеличению веса. Как у грызунов, так и у человека повышенный аппетит коррелирует с повышенным уровнем циркулирующего белка грелина. В частности, УФ-излучение приводит к активации выделения грелина. У самок эстроген препятствует этим процессам.