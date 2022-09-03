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3 сентября

При какой погоде мужчинам больше хочется есть

Ferra.ru

Учёные обнаружили, что мужчины переключаются в «режим поиска пищи», когда на их кожу воздействует ультрафиолет.

При какой погоде мужчинам больше хочется есть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Дело в том, что у представителей разных полов есть метаболические различия. Оказалось, что организмы мужчин и женщин даже по-разному реагируют на солнце.

Эксперимент на мышах показал, что воздействие ультрафиолетом приводит у самцов к усилению поиска пищи, увеличению её потребления и, как следствие, увеличению веса. Как у грызунов, так и у человека повышенный аппетит коррелирует с повышенным уровнем циркулирующего белка грелина. В частности, УФ-излучение приводит к активации выделения грелина. У самок эстроген препятствует этим процессам.

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