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2 часа назад

Сати Казанова сравнила жизнь в Италии и России

Мослента

Жизнь в Италии и России сравнила в разговоре с «Мослентой» экс-вокалистка группы «Фабрика» Сати Казанова. Уже несколько лет артистка проживает на две страны.

Сати Казанова сравнила жизнь в Италии и России
Фото: МослентаМослента

«В Италии мне очень не хватает хороших мастеров маникюра и педикюра, а также мастера по волосам. Все-таки таких профессионалов в бьюти-сфере, как в России, больше нигде в мире не найти», — отметила Сати один из минусов жизни в Европе.

Кроме того, Казанова рассказала, что в Италии ей не хватает любимых друзей и ощущения «размаха». «Скучаю по своей квартире в Москве, по своему виду из окон. Оттуда я могу рассмотреть половину города. Европа, знаете, очень маленькая: маленькие квартиры, маленькие комнаты, маленькие улицы», — пояснила она.

Несмотря на это, в Италии, по словам певицы, есть свои плюсы. Это большое количество солнечных дней в году, наличие моря и жизнерадостность местных жителей. «Везде хорошо по-своему», — заключила Казанова.

Люди,Сати Казанова,
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