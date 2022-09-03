Бруно Суткус: что сделал КГБ со снайпером Гитлера №1

Бруно Суткус входил в тройку лучших снайперов вермахта. Его называли «охотником на красных комиссаров». На счету снайпера числилось 209 подтвержденных убийств. По окончанию войны он попал в советский плен, однако, по воле случая, не был расстрелян.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Происхождение снайпера

Видео дня

Бруно Суткус родился в городе Танненвальде в 1924 году. Его отец был литовцем, что некоторым образом усложняло получение сыном немецкого гражданства. Несмотря на это обстоятельство будущий снайпер без проблем стал членом «Гитлерюгенда» . Уже тогда, на уроках военной подготовки, проявились его способности к стрелковому делу. В 1941 году Бруно Суткус смог получить « национальный статус немца», а в 1943 году он был призван в армию. Навыки стрельбы, оточенные подготовкой в «Гитлерюгенде» и штурмовых отрядах, сразу выделяют Суткуса на фоне других бойцов. Результатом его успехов становится рекомендация командования и направление в снайперскую школу Вильнюса. Полугодовая тренировка под руководством опытных инструкторов превращают Суткуса в первоклассного снайпера.

На полях боя

К концу 1944 года на счету Бруно Суткуса уже около 70 убитых офицеров и снайперов. В военных хрониках его называют «охотником на красных комиссаров», а его победы отмечаются высокими наградами. К концу войны, успешные вылазки и снайперские дуэли доводят его боевой счет до 209 целей. За высокие заслуги Бруно Суткус был награжден редким знаком- золотой нашивкой немецкого снайпера. Уже в конце войны, понимая, что он может стать желанным трофеем, Суткус избавляется от всех знаков отличия и попадает в плен к Американцам. После недолгого пребывания в плену, он отправляется к родственникам, в Лейпциг. Подкупив местных контрразведчиков он получает фальшивые справки , и после фильтрационных лагерей направляется в Литву. В коммунистической Литве бывший снайпер смог продержаться до 1949 года, именно тогда его жена была признана неблагонадежной и подлежала ссылке в Сибирь , вместе с ней отправился и Бруно Суткус.

После войны

Уже в Сибири Суктус попал под плотное внимание органов госбезопасности. Роковой случай произошел в феврале 1956 года, когда Суктус был вызван в райцентр. Офицеры КГБ предъявили фотографии бывшего снайпера с его церемонии награждения, Суктус был раскрыт. По странному стечению обстоятельств он не был расстрелян, более того – никаких карательных мер применено не было. Бруно Суктус устроился работать на угольную шахту, а через год внезапно получил советский паспорт.