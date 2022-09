Любовники, рок-н-ролл и зависимость: история бурной жизни Дженис Джоплин

Джим Моррисон, приехавший из Лос-Анджелеса вместе с The Doors, чтобы сыграть на выходных в зале Winterland, посетил be-in, однако никто не попросил его выступить. В ярости пытаясь скрыть свое разочарование, он хвалился тем, что The Doors слишком зловещие для «детей цветов». Однако услышав Дженис, поющую черную как ночь Ball and Chain, он вряд ли мог не осознавать того, что Big Brother были ничуть не менее мрачны, чем The Doors.