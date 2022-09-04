Музы великих писателей: 7 историй любви полные трагизма

За каждым великим мужчиной, в том числе и писателем, стоит женщина, которая в него верила. Сегодня мы расскажем о любимых, верящих, счастливых и несчастных женщинах – музах, которым посвящены великие строки.

Фото: @medium.com @medium.com

1. Антуан де Сент-Экзюпери и Консуэло Сандоваль

Видео дня

«Любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — это значит смотреть в одном направлении».

Автор этих строк по-настоящему умел любить, хоть и был довольно ветреным. У него было много любовниц, но музой стала только одна.

История знакомства Антуана и Консуэло покрыта тайной. Историки приписывают ей очень романтический оттенок.

По одной из версий Экзюпери-лётчик пригласил девушку в полёт, показывал высший пилотаж, а так как спутница очень боялась, решил пошутить и запросил поцелуй за снижение высоты. Авторы другой версии утверждают, что Антуан спас незнакомку во время перестрелки в Буэнос-Айресе: сильный и импозантный мужчина в форме укрыл девушку в своих объятьях.

Так или иначе, но Экзюпери влюбился в кареглазую красавицу без памяти. Молодого мужчину не смущало, что за Консуэло в тот момент уже прочно закрепилось прозвище «чёрной вдовы»: она дважды была замужем и дважды осталась вдовой. Терпел Антуан и все выходки своей возлюбленной, которая вела разгульный образ жизни и была неверной.

Он настолько любил её, что не мог и думать о расставании. Однако, измучив себя, он решился на крайние меры.

Экзюпери, в попытке избавиться от своей нездоровой любви, ушёл на войну. А «Маленький принц» — стал его прощальным признанием. Прообразом розы, любимой маленьким принцем, стала Консуэло – горячо любимая, но такая «колючая», изранившая сердце писателя.

Экзюпери пропал без вести, его возлюбленная прожила ещё много лет, но так и не вышла замуж. Много лет спустя она написала книгу «Воспоминания Розы»: о своём любимом лётчике, и своей любви и о том, за что она корила себя до конца дней.

2. Виктор Гюго и Жульетта Друэ

Виктор Гюго был истинным ценителем семейных ценностей. Но до встречи со своей музой практически не писал о жизни и любви, а был увлечён военно-историческими тематиками.

Миловидная актриса Жульетт Друэ встретилась Гюго в сложный период его жизни. Он переживал разлад с первой женой: та изменила мужу с его же близким другом. Жульетт склеила разбитое сердце писателя, вернула его к жизни и вдохновила на новые произведения.

Она стала не только любовницей великого мастера, но и его лучшим другом, музой.

С изменщицей-женой Гюго не развёлся, как бы это ни было странно. Он предпочитал разделять любовные отношения и семейные. Жульетт не требовала от писателя никаких решительных шагов: теоретически она всю жизнь была на вторых ролях, фактически – стала единственной в его сердце.

Гюго и Друэ провели вместе 50 лет. «Она была лучшей и единственной моей женой», — говорил Виктор о своей любимой, которая скоропостижно скончалась от онкологического заболевания.

Жюльетта Друэ. Фото Википедия

3. Эрнест Хемингуэй и Марта Геллхорн

Эрнест любил рассказывать, что сначала влюбился в длинные ноги Марты и лишь потом разглядел её саму.

Они познакомились во Флориде. Стройная миловидная блондинка пленила сердце Хемингуэя и стала его третьей женой. Роман «По ком бьёт колокол», сделавший его всемирно известным, посвящён именно Марте.

Внешне их брак казался идеальным: они путешествовали, писали и жили интересной жизнью. Однако Марта была журналистом и нередко жертвовала семейным счастьем в угоду своей карьере.

Однажды супруг поставил Марте ультиматум: «Или она становится корреспондентом на войне или остаётся женщиной в его постели».

Марта выбрала нелёгкий путь военного корреспондента. Её репортажи были известны на всю Европу, принесли ей популярность, но забрали её семейное счастье. До последних дней она-таки и осталась третьей, но бывшей женой Хемингуэя.

Марта Геллхорн. Фото@medium.com

4. Сергей Есенин и Айседора Дункан

Они были слишком яркие, слишком разные, хоть и горячо любили друг друга. Она – американка, танцовщица с мировым именем старше его на 18 лет, он простой русский златовласый парень – любимец женщин.

Их громкий роман был у всех на виду, и уже через полгода они поженились и уехали в Европу. Однако, любовь к женщине не смогла стать сильнее любви к Родине. Сергей скучал по России и стал вымещать свои эмоции на жене. Он увлекался алкоголем, безмерно ревновал свою известную спутницу и даже бил её. Несколько раз уходил, но вновь возвращался.

Айседора любила и прощала. Несмотря на любовь и страсть, брак был недолгим.

«Я искал в этой женщине счастья,

А нечаянно гибель нашёл…», – писал Есенин об отношениях со своей возлюбленной.

По возвращении в Россию Айседора и Сергей развелись. Она вернулась в Европу, а он остался на родной стороне. Через время бывшая супруга получила телеграмму, в которой Сергей писал, что снова влюблён, только уже не в неё.

В дальнейшем русский поэт действительно обрёл тихую гавань семейного счастья, даже стал отцом. А его возлюбленная так и осталась одна: она любила Есенина до последних дней.

Айседора Дункан. Фото Википедия

5. Эрих Мария Ремарк и Марлен Дитрих

Известный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк славился своей любвеобильностью. У него было много романов, но музой и любовь всей жизни стала актриса Марлен Дитрих.

Роковая женщина с экрана пленила своей красотой: он писал ей письма о любви, звал замуж и даже посвятил ей свой роман. Но даже когда писательская душа предстала обнажённой на страницах книги «Триумфальная арка», Дитрих не стала благосклонной к своему воздыхателю.

Много лет Эрих был, как это называют сейчас, во «френдзоне»: Марлен встречалась с другими мужчинами и вела довольно разгульный образ жизни, а к своему другу бежала только тогда, когда ей было плохо на душе.

Назло любимой Ремарк женился и прожил со своей супругой до конца дней. Но позабыть любовь всей жизни так и не смог. Марлен пережила его на 20 лет.

После её смерти в квартире нашли сотни писем от Ремарка. Они были в слезах и губной помаде: Марлен раскаивалась, но не смогла ответить писателю любовью на любовь.

Марлен Дитрих. Фото Википедия

6. Эдгар По и Виржиния Клемм

Первая и единственная жена Эдгара Аллана По – была его кузина, которую он знал с младенчества. Они поженились, когда девочке было 13, а ему – 27 лет.

Несмотря на пересуды за спиной, молодые были безмерно счастливы много лет. Единственное, чего боялся По, потерять свою возлюбленную.

Жизнь оказалась жестока: в 25 женщина умерла от чахотки. Оставшиеся два года Эдгар уже не жил, а медленно сходил с ума, погружался в свой выдуманный мир ужаса и писал, вспоминая свою музу.

Вирджиния Элиза Клемм По. Фото Википедия

7. Лиля Брик и Владимир Маяковский

Об этой любви не станут писать в книгах и учебниках, но именно это чувство сделало Маяковского великим.

Лиля была замужней дамой, когда познакомилась с Маяковским. Владимир стал ухаживать за её младшей сестрой, но втайне всё чаще смотрел на Лилю. Однажды чувства перешли разумные границы: Маяковский пришёл к Осипу, мужу Лили, и признался ему в любви к его супруге.

Несчастный супруг покорно принял стечение обстоятельств и… в их квартире они отныне жили втроём.

Любовный треугольник просуществовал много лет, под осуждение публики, но Маяковский был счастлив и трубил о своей любви на весь мир.