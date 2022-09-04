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2 часа назад

Певица Адель удостоилась первой в своей жизни премии «Эмми»

Inc-News

Одна из главных звезд мирового музыкального олимпа Адель пополнила копилку своих многочисленных официальных наград.

Певица Адель удостоилась первой в своей жизни премии «Эмми»
Фото: Inc-newsInc-news

Накануне в ходе семьдесят четвертой церемонии Creative Arts Emmy Awards 2022 исполнительница была награждена призом за специальный выпуск CBS Adele One Night Only.

Это сделало Адель еще на шаг ближе к достижению статуса ЭГОТ (EGOT), который получают лауреаты «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони». Именно последней премии пока в активе исполнительницы нет.

Но копилка наград Адель и без того выглядит весьма солидно. Сейчас на ее счету полтора десятка официальных наград, включая премии «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус» за саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде Skyfall.

Люди,Адель,
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