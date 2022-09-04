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18 минут назад

Алла Пугачева прокомментировала смерть Горбачева

Lenta.ruиещё 2

Народная артистка России певица Алла Пугачева прокомментировала смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

Алла Пугачева прокомментировала смерть Горбачева
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам исполнительницы, новость о смерти политика вызвала у нее слезы.

«Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "империей зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей», — заявила Пугачева.

Певица подчеркнула, что Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания своей власти.

«Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества», — добавила она.

Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью он прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.

Люди,Алла Пугачева,Михаил Горбачев,
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