Алла Пугачева прокомментировала смерть Горбачева

Народная артистка России певица Алла Пугачева прокомментировала смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
По словам исполнительницы, новость о смерти политика вызвала у нее слезы.
«Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "империей зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей», — заявила Пугачева.
Певица подчеркнула, что Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания своей власти.
«Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества», — добавила она.
Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью он прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.