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40 минут назад

Младший брат королевы Бельгии сыграл свадьбу в Нормандии

Газета.Ru

Младший брат королевы Бельгии Матильды, граф Шарль-Анри д'Юдекем д'Акос, женился на своей давней возлюбленной Каролин Филипп. Об этом сообщает Daily Mail.

Младший брат королевы Бельгии сыграл свадьбу в Нормандии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Свадьба прошла в присутствии родных и друзей пары в коммуне Пон-л'Эвек, расположенной в Нормандии, во Франции.

Среди гостей пары были королева Бельгии Матильда, ее супруг, король Филипп, и их трое детей — принцесса Елизавета, принцесса Элеонора и принц Эммануэль, — а также мать жениха и бельгийской королевы графиня Анна-Мари д'Юдекем д'Акос.

Для брачной церемонии 37-летний Шарль-Анри д'Юдекем д'Акос выбрал фрак серого цвета, бежевый жилет и серые брюки в полоску. Ярким акцентом стал изумрудно-зеленый галстук. На невесте было белое платье с длинными рукавами и кружевной фатой. Свободно уложенные волосы украшал инкрустированный бриллиантами гребень.

До женитьбы младший брат королевы Матильды носил титул барона, однако вступив в брак, он становится графом. Представитель аристократической фамилии живет в Бельгии и работает юристом. Его жена по профессии — инвестиционный банкир.

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