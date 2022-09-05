Младший брат королевы Бельгии сыграл свадьбу в Нормандии

Младший брат королевы Бельгии Матильды, граф Шарль-Анри д'Юдекем д'Акос, женился на своей давней возлюбленной Каролин Филипп. Об этом сообщает Daily Mail.

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Свадьба прошла в присутствии родных и друзей пары в коммуне Пон-л'Эвек, расположенной в Нормандии, во Франции.

Среди гостей пары были королева Бельгии Матильда, ее супруг, король Филипп, и их трое детей — принцесса Елизавета, принцесса Элеонора и принц Эммануэль, — а также мать жениха и бельгийской королевы графиня Анна-Мари д'Юдекем д'Акос.

Для брачной церемонии 37-летний Шарль-Анри д'Юдекем д'Акос выбрал фрак серого цвета, бежевый жилет и серые брюки в полоску. Ярким акцентом стал изумрудно-зеленый галстук. На невесте было белое платье с длинными рукавами и кружевной фатой. Свободно уложенные волосы украшал инкрустированный бриллиантами гребень.