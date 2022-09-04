Четверть века без Дианы: принцесса против королевы

Четверть века прошло со дня гибели принцессы Дианы – королевы людских сердец. Спустя 25 лет некоторым кажется, что Великобритания с ее смертью потеряла главное – саму душу. Подробнее в сюжете корреспондента «МИР 24» Романа Никифорова.

Фото: Alastair Grant/AP/ТАСС Alastair Grant/AP/ТАСС

1980-й год. Диана Спенсер под прицелом папарацци. Опыта общения с назойливыми журналистами нет. Прячется в своем модном, но отнюдь не премиальном Volkswagen. Трудно поверить, что вскоре эта робкая девушка станет любимицей публики, бунтаркой, которая бросит вызов самой королеве и навсегда изменит Британию.

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Начало как в сказке. Volkswagen превращается в карету, и рядом принц, самый настоящий – первый в очереди на престол! В доме лорда Спенсера Чарльз объявился три года назад. Охотился, играл в поло, общался со старшей дочерью хозяев Сарой. Но когда младшей, Диане, исполнилось 19, переключился на нее.

- Что вы подумали, когда увидели ее в первый раз?

Чарльз: Я подумал, какая прелестная, веселая и потрясающая 16-летняя девушка. Полна жизни. А ты что подумала про меня?

Диана: Довольно удивительный. Свадьба – одна из самых роскошных в истории. На платье невесты десять тысяч натуральных жемчужин. И рекордный по длине шлейф – почти восемь метров. Поздравляют новобрачных 600 тысяч жителей Лондона, по всему миру трансляцию смотрят 750 миллионов человек.Главный организатор – Ее Величество – знает толк в торжествах. Первый королевский прямой эфир у Елизаветы II в эпоху, когда само телевидение британские аристократы считают вульгарным. Правда, это не свадьба, а коронация. Шикарного шлейфа нет, но есть шикарная корона. Тяжелая – три килограмма!

«Вы не можете наклонять голову, чтобы прочитать речь. Необходимо поднимать текст, потому что, если наклониться, шея просто сломается и корона упадет», – делилась королева Великобритании Елизавета II.

Еще будучи принцессой, Елизавета вместе с мужем представляет первенца, того самого Чарльза. Крепкая, счастливая семья – всем британцам пример. Теперь уже Чарльз с супругой традицию поддерживают. В 1982 году на свет появился первенец четы – принц Уильям. Через два года у пары появляется еще один маленький принц – Гарри.

Елизавета II верна своему мужу Филиппу: за 73 года брака ни одной известной ссоры. Если что и происходит в Букингемском дворце, в Букингемском дворце и остается. Но одно дело – быть королевой. Принцессу готовят к другой роли. «Роли того человека, который будет поддерживать принца Чарльза как будущего монарха, главы страны и играть скромную роль хранительницы домашнего очага», – пояснила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Еремина.

Чарльз: Я думаю, что большинство супругов спорят.

Диана: Но мы нет.

Чарльз: Частенько мы спорим.

Диана: Нет, мы не спорим!

Оказывается, уже в это самое время милые бранятся, да уже не тешатся. У Чарльза есть еще одна женщина – Камилла Паркер-Боулз. Из дворянского рода, дочь барона встречалась с Чарльзом еще в 70-х, но королевскую семью не устроила. Возражать принц не посмел, но и разрывать отношения с первой любовью не стал.

«Нас было трое в этом браке, и это немного тесновато», – говорила Диана.

Публика в шоке. Таких откровенных принцесс Британия еще не видела. Отношения с королевской семьей становятся натянутыми. Хотя Елизавета II и сама нарушала правила. Во время Второй мировой войны ослушалась отца и пошла служить в армию. Лейтенант вооруженных сил водила грузовик и после проявила себя реформатором. Например, изменила закон о престолонаследии, уравняла в правах мужчин и женщин, но при этом всегда помнила о своем статусе.

«Диана пыталась обсудить неоднократно эти свои коллизии семейной жизни, чтобы понять, что же делать и как быть. И известно, что Елизавета II поначалу уговаривала ее терпеть и плакать в подушку», – рассказала Наталья Еремина.

Однако Диана измен мужа терпеть не собирается. Надевает так называемое «платье мести» – открытое: принцессам такое не положено! Танцует в Америке с Джоном Траволтой, актером! Пусть это и официальная вечеринка в Белом доме, но все равно не королевский бал.

В личной жизни и вовсе идет вразнос. СМИ приписывают ей роман с офицером, искусным игроком в поло Джеймсом Хьюиттом, а также арт-дилером Оливером Хоаром, женатым мужчиной, кстати. Плюс регбист Уилл Карлинг и кардиохирург Хаснат Хан. Эти сплетни так похожи на правду. Их охотно обсуждают, но не осуждают: кажется, Диана просто не способна на дурные поступки.

И действительно, вот Диана хочет поддержать в школе сына Уильяма, к всеобщему изумлению снимает туфли и участвует в забеге мам. Как такую не полюбить? Активно занимается благотворительностью: посещает хосписы, больницы, участвует в антивоенных кампаниях – требует запрещения противопехотных мин. Если надо, рискует: идет по минному полю в Анголе. Пусть вроде бы и расчищенному.

«Про меня столько всего пишут в газетах, столько всего. Меня это пугает. Хотя есть более важные темы: что происходит в хосписах, бомбы. А они помещают меня на обложку», – говорила принцесса Уэльская.

Приезжает и в Россию в 95-м. Отправляется в Тушинскую детскую больницу. Фотограф журнала «Огонек» Юрий Феклистов пробует себя в роли русского папарацци. «Когда она из больницы вышла, то автографы раздавала, с детьми фотографировалась. То есть никаких: «Нельзя снимать, охрана!» – такого не было. Никто не отгонял, грубо не разговаривал», –поделился воспоминаниями Феклистов.

Официальный развод с Чарльзом в 96-м. А в следующем году знакомится с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом. И кажется, теперь все всерьез. Настоятельных советов двора принцесса не слушает.

«Стало ясно, что будет бракосочетание Доди и Дианы. Мусульманина и матери престолонаследника британской короны», – отметил автор книги «Принцесса Диана: Чисто английское убийство» Геннадий Соколов.

В августе они проводят девять дней на фамильной яхте Аль-Файедов в Средиземном море и перед возвращением в Лондон прилетают в Париж. Останавливаются в отеле «Риц», также собственность отца Доди. А в ночь на 31-е отправляются к нему на квартиру.«А под подушкой в резиденции Диану ждала коробочка, а в ней кольцо с бриллиантом, на котором с обратной стороны было написано: «Скажи мне да», – рассказал журналист, в 1996 -2005 гг. собственный корреспондент ОРТ во Франции Олег Шоммер.

Но это кольцо Диана так и не увидела. Mercedes, на котором ехала пара, на полной скорости врезался в 13-ю опору тоннеля Альма. Выжил только охранник, но момента аварии не помнит. Доди и водитель Анри Поль погибли на месте, Диана скончалась в больнице.

«Она была народной принцессой, такой она останется в наших сердцах и в нашей памяти навсегда», – сказал премьер-министр Великобритании в 1997-2007 гг. Тони Блэр.

По горячим следам во всем обвиняют папарацци: мол, это от них пытался оторваться Mercedes. Другая версия – пьяный водитель. Хотя вот Анри Поль за полчаса до аварии спокойно завязывает шнурки, координация не нарушена.

Всплывают подозрительные детали. За год до гибели Диана пишет письмо своему дворецкому.

«Мой муж планирует аварию моей машины. Отказ тормозов, серьезная травма головы – чтобы расчистить себе путь», – говорится в письме.

Отец Доди прямо выдвигает обвинения. «Нам нужны все документы, все свидетели. Особенно два террориста из МИ-6. Именно они ответственны за убийство», – заявлял Мохаммел Аль-Файед.

16 лет спустя появляется новая версия: мол, аварию подстроила не разведка, а военные. Диверсанты специальной авиадесантной службы SAS зажали Mercedes в тоннеле. О чем заявил бывший боец подразделения Денни Найтингейл. Скотленд-ярд даже проверку организовал, но доказательств не нашел.

Вот и Чарльза подозревают, а королеву критикуют. Ведь после трагедии в Париже она хранит молчание почти неделю. Однако на фоне протестов меняет свою позицию. Королевская семья примиряется с «народной принцессой». «Я бы хотела отдать дань уважения Диане. Она была исключительный и одаренный человек. И в хорошие, и грустные времена она никогда не теряла умения улыбаться, дарить любовь и вдохновлять окружающих своим теплом и добротой», – сказала Елизавета II.