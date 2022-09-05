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2 часа назад

Как Елизавете II удается носить одну и ту же обувь уже полвека

РИА "ФедералПресс"

Последние 50 лет королева Елизавета II носит обувь в одном и том же стиле. За туфлями Ее Величества следит целая команда специалистов, а кто-то даже помогает разнашивать новые пары.

Как Елизавете II удается носить одну и ту же обувь уже полвека
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мы поставляем одну или две пары в год и время от времени обновляем голенища и подбиваем каблуки. Королева не тратит деньги впустую», – рассказал один из сапожников Елизаветы II.

Если сравнить несколько фотографий королевы, можно заметить, что ее туфли либо не отличаются друг от друга совсем, либо различия едва уловимы. Елизавета не изменяет выбранному стилю вот уже пять десятилетий: ее обувь изготавливает компания Anello & Davide.

Говорят, что производитель за эти годы представил королеве сотни пар обуви, но, по слухам, у Елизаветы в гардеробе их только 10. Туфли делаются из телячьей кожи и отшиваются по деревянному слепку ноги Ее Величества, пишет Marie Claire.

Люди,Елизавета II,
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