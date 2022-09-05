Звезда появилась: Александр Овечкин вместе с сыном подписал звезду для Аллеи Чемпионов VEGAS Кунцево

3 сентября в ТРК VEGAS Кунцево состоялась торжественная подпись именной звезды Александра Овечкина.
На торжественной церемонии Александр появился с семьей. В окружении многочисленных поклонников и гостей торгово-развлекательного комплекса, легенда российского хоккея, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и суперзвезда НХЛ вместе с сыном подписал свою уникальную звезду для Аллеи Чемпионов VEGAS.
Александр поприветствовал всех, кто присоединился к значимому событию, и, по просьбе фанатов, устроил небольшую автограф-сессию.
«Желаю идти к своей цели, слушаться своих родителей, своих наставников, потому что это самое главное. У всех есть какие-то мечты, я тоже хотел быть тем, кем я стал»»,
— дал напутствие легендарный спортсмен.
Именная звезда Александра Овечкина стала десятой в почетной коллекции звезд выдающихся чемпионов, которые оставили свой след в истории мирового спорта. Личное участие в церемонии подписания памятных звезд на Аллее Чемпионов VEGAS Кунцево в разное время приняли Хабиб Нурмагомедов, Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Конор Макгрегор, Федор Емельяненко, Алексей Немов и Игорь Акинфеев.
Посетители VEGAS могут сделать яркое фото с новой звездой, подписанной Александром Овечкиным, и другими звездами Аллеи Чемпионов в любое время работы торгово-развлекательного комплекса.