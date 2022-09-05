Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
2 часа назад

Звезда появилась: Александр Овечкин вместе с сыном подписал звезду для Аллеи Чемпионов VEGAS Кунцево

Партнерский материал

3 сентября в ТРК VEGAS Кунцево состоялась торжественная подпись именной звезды Александра Овечкина.

Звезда появилась: Александр Овечкин вместе с сыном подписал звезду для Аллеи Чемпионов VEGAS Кунцево
Фото: предоставлено пресс-службойпредоставлено пресс-службой

На торжественной церемонии Александр появился с семьей. В окружении многочисленных поклонников и гостей торгово-развлекательного комплекса, легенда российского хоккея, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и суперзвезда НХЛ вместе с сыном подписал свою уникальную звезду для Аллеи Чемпионов VEGAS.

предоставлено пресс-службой

Александр поприветствовал всех, кто присоединился к значимому событию, и, по просьбе фанатов, устроил небольшую автограф-сессию.

«Желаю идти к своей цели, слушаться своих родителей, своих наставников, потому что это самое главное. У всех есть какие-то мечты, я тоже хотел быть тем, кем я стал»»,

— дал напутствие легендарный спортсмен.

Именная звезда Александра Овечкина стала десятой в почетной коллекции звезд выдающихся чемпионов, которые оставили свой след в истории мирового спорта. Личное участие в церемонии подписания памятных звезд на Аллее Чемпионов VEGAS Кунцево в разное время приняли Хабиб Нурмагомедов, Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Конор Макгрегор, Федор Емельяненко, Алексей Немов и Игорь Акинфеев.

Посетители VEGAS могут сделать яркое фото с новой звездой, подписанной Александром Овечкиным, и другими звездами Аллеи Чемпионов в любое время работы торгово-развлекательного комплекса.

Люди,Хабиб Нурмагомедов,Евгений Малкин,Игорь Акинфеев,Алексей Немов,Конор Макгрегор,Александр Овечкин,Евгений Плющенко,Татьяна Навка,Илья Ковальчук,Федор Емельяненко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители