Мудрость бывшего монаха: 10 принципов режиссера Годфри Реджио

Режиссер-документалист, автор знаменитой трилогии «Каци» Годфри Реджио рассказывает в своих картинах о человеке, природе и технологии. Он уверен, что мобильные, транспортные и интернет-сети стали новой средой обитания человека, и это может необратимо изменить нашу жизнь. 15 сентября в российский прокат выходит новая картина «Пробуждение», в которой Реджио принял участие как исполнительный продюсер. Делимся основными принципами Реджио, которые помогут лучше понять созданные им фильмы.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Годфри Реджио – режиссер, 14 лет был монахом католического ордена, снял 3 знаменитые документальные картины: «Койяанискаци», «Повакаци» и «Накойкаци».

Видео дня

Красота — это путь к правде. Платон утверждал, что классическое греческое слово для ее обозначения — «kallos» — происходит от глагола «kalio», что означает «побуждать». Красота существует, чтобы побуждать и провоцировать вас, а не чтобы облагораживать ваше жилище. Искусство необходимо, чтобы выводить вас из состояния равновесия.

Средневековые ученые верили, что мать-львица рычит, прижимаясь мордой к своим новорожденным детенышам, чтобы их сердца начали биться. Я тоже хочу зарычать, и может быть, этот звук разбудит кого-то. С другой стороны, все сказанное — это только мое мнение, конечно.

В истории человечества было три этапа: эпоха природы, эпоха цивилизации и культуры — и эпоха технологии. Технология — слово, которое мы сегодня понимаем настолько неправильно, насколько это только возможно. Мы думаем, она нужно для нашего удобства, однако в действительности это новая terra firma, скрытая от наших глаз.

Люди — дети природы. Если она меняется необратимо, мы меняемся вместе с нею. Сегодня технология становится новой природой, в противовес старой: земле, воздуху, воде.

У старой природы есть времена года, у новой — программное обеспечение. У старой есть мир, у новой есть цифра. Старая природа реальна, новая — виртуальна. Старая природа таинственна, новая — очевидна. У старой природы есть память, у новой — данные. У старой есть солнце, у новой — энергия. Старая природа — это Земля, новая — Бледная голубая точка. Такой ее увидел аппарат, который находится там, куда человеку не добраться. Такой ее видит технология.

Я был в Москве несколько раз, но давно. Так вот, Москва на Москву уже не похожа. Она похожа на глобальную лосанджелезацию. Сегодня считается, что технология нейтральна. Я не согласен с этим. Мы не контролируем технологию, она становится новой средой нашей жизни. Мы пристегнуты к ней нашими ремнями безопасности, пока она несет нас куда-то.

Я 14 лет был монахом бедного католического ордена, и знаю, что причастие — это высшая форма волшебства. Она позволяет трансформировать материю в нечто совершенно другое. Но все, что мы раньше говорили о богах, сегодня можно сказать о технологии. Она преображает нас по своему образу и подобию.

Я даже не могу назвать технологию наукой: она больше напоминает религию. Однако в то же время она — всего лишь один из «измов». Такие есть во всех нас, и во многом вокруг нас. Часто достаточно просто поскоблить оболочку пальцем — и он обнажится под ней.

Технология обещает комфорт, счастье и богатство. Но на деле это власть, контроль и единообразие. Цена изменениям, которая она приносит, — разрушение планеты. Свобода — это способность сказать «нет». Сила отрицания огромна. Раньше мы снимали на пленку, и мы знаем: чтобы получился позитив, нужно снять негатив сначала.

Я не ощущаю отчаяния. Наоборот: я полон надежды, и она лежит в том, что называется «непредсказуемое будущее». Невысказанный рассказ. Наполеон (простите мне, что я упоминаю это имя в Москве) говорил, что изображение стоит 1000 слов. Но я бы с этим поспорил. Все наоборот: мне требуется 1000 изображений, чтобы передать вам силу одного слова.

Восприимчивость ведет к красоте. Знаете, у вас в России такой яркий, красочный и ритмичный язык, что я даже не знаю, как разговаривать с вами на том, на чем разговариваю я. Однажды с видел видеозапись выступления Бродского, и сначала слушал его в хорошем переводе на английский. А потом включил русскоязычный вариант, и вы знаете… я понял намного больше.

Выбирайте полезную безработность, чтобы создать непредсказуемое будущее. Это лучше, чем отдавать свои силы кому-то, кто на самом деле не имеет к вам никакого отношения. Разбегайтесь и прыгайте с надеждой, что внизу появится сеть. Я так и делаю.

Фильмы Годфри Реджио

«Пробуждение»

Год: 2018 Режиссер: Том Лоу

Фильм-медитация с мощным саундтреком от группы М83 отправит своих зрителей в путешествие по 35 странам, в которых съемочная группа запечатлевала саму жизнь в различных ее проявлениях. Съемки велись на протяжении 5 лет. Закадровый голос Лив Тайлер проведет вас через калейдоскоп образов, и когда вы пробудитесь от ее рассказа, то увидите, что прекрасная и многообразная жизнь — повсюду.

«Кояанискатси»

Год: 1983 Режиссер: Годфри Реджио

Название фильма переводится с языка племени хопи как «жизнь в беспорядке». Фильм без закадрового голоса, с минималистичным музыкальным сопровождением, показывает сложные, взаиморазрушающие отношения человека и природы, быструю жизнь в городах, тяжелое воздействие технологий на окружающий мир.

«Поваккатси»

Год: 1983 Режиссер: Годфри Реджио

Второй фильм из трилогии «катси», название которого переводится как «жизнь в трансформации». Эта лента посвящена противопоставлению редких, исчезающих племен, живущих на лоне природы, и больших городов, которые существуют за счет этой природы, но не в гармонии с ней.

«Накойкаци»

Год: 1983 Режиссер: Годфри Реджио