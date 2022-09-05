Модельер Зайцев пожаловался на то, что его внучка не пришла на показ

Модельер Вячеслав Зайцев пожаловался на то, что внучка Маруся не посетила его показ. Этим он поделился в беседе с Prozvezd.
Кутюрье рассказал, что устроил показ своей новой коллекции одежды. По словам модельера, его внучка обещала не только прийти на мероприятие, но и помочь с организацией. Однако девушка не сдержала свое обещание.
"Она должна была готовить девушек к выходу на подиум. Но, к сожалению, как видите, не пришла. Не знаю, почему ее нет с нами сегодня",
- посетовал Зайцев.
Кутюрье отметил, он не ожидал подобного поведения от внучки.
"Вячеслав Михайлович, конечно, из-за этого очень расстраивается. Мы вчера сообщили ему, что Маруся будет. Он ее очень ждал. Но, видите, к сожалению, не дождался",
- сообщил деловой партнер модельера Вадим Хусаинов.