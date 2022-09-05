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38 минут назад

Модельер Зайцев пожаловался на то, что его внучка не пришла на показ

Газета.Ru

Модельер Вячеслав Зайцев пожаловался на то, что внучка Маруся не посетила его показ. Этим он поделился в беседе с Prozvezd.

Модельер Зайцев пожаловался на то, что его внучка не пришла на показ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кутюрье рассказал, что устроил показ своей новой коллекции одежды. По словам модельера, его внучка обещала не только прийти на мероприятие, но и помочь с организацией. Однако девушка не сдержала свое обещание.

"Она должна была готовить девушек к выходу на подиум. Но, к сожалению, как видите, не пришла. Не знаю, почему ее нет с нами сегодня",

- посетовал Зайцев.

Кутюрье отметил, он не ожидал подобного поведения от внучки.

"Вячеслав Михайлович, конечно, из-за этого очень расстраивается. Мы вчера сообщили ему, что Маруся будет. Он ее очень ждал. Но, видите, к сожалению, не дождался",

- сообщил деловой партнер модельера Вадим Хусаинов.

Люди,Вячеслав Зайцев,
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