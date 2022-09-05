Как в СССР поступили с пленным потомком Бисмарка

Эту «надежду Гитлера» сбили под Сталинградом в августе 1942 года. Историки по-разному трактуют биографию офицера люфтваффе — как до его пленения, так и после. У Генриха Айнзиделя, дожившего до 86 лет и даже побывавшего в депутатах Бундестага, своя версия — он оставил мемуары.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Молодой граф пал ниц

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Как писала газета «Версия», «аристократу и правнуку первого канцлера Германии» графу фон Айнзиделю к 1941 году не исполнилось и 20 лет. Сведения о том, как он попал в люфтваффе, где учился летному делу, не обнародованы. Да и сам Айнзидель в мемуарах их опустил. По данным «Версии», Гитлер якобы напутствовал Айнзиделя, как носителя высокого арийского статуса: дескать, наведи «шороху» под Сталинградом, в тебя верят.

В мемуарах Айнзиделя «Дневник пленного немецкого летчика. Сражаясь на стороне врага. 1942—1948» описываются графские «подвиги» (сбитые якобы им самолеты, успешные бои — до того, как подбили его «Мессершмитт»). Документальных подтверждений этим данным нет.

В воспоминаниях о своем последнем воздушном бое «ас люфтваффе» сетует на фатальное стечение обстоятельств, приведших к тому, что его подбили; будто бы он перед этим успел сбить наш ЛаГГ. Много внимания Айнзидель в мемуарах уделяет тому, что один из пленивших его советских летчиков был Героем Советского Союза.

Как он себя повел в плену

Об этом субъективно можно судить по мемуарам самого Айнзиделя — они интересны хотя бы тем, как гитлеровский летчик люфтваффе обосновывает свой переход «под знамя большевизма». Во-первых, юноша сразу признался: он дальний родственник Бисмарка. По воспоминаниям Айнзиделя, русские данный факт восприняли как своего рода сенсацию. Пленный сразу дал понять, что «гитлеровская Германия неправа, воюя с СССР». Айнзидель пишет, что русские его постоянно били — «не то» сказал, соврал. В автобиографии немца много подробностей, касающихся «обработки» предка Бисмарка, которой летчик в итоге поддался.

Популярное германское издание Spigel пишет, что потомок Отто фон Бисмарка уже с лета 1943 года как один из видных деятелей политического и организационного антифашистского центра «Свободная Германия» просвещал (в том числе и по радио) бывших собратьев по оружию, призывая прекратить участвовать в бесполезной войне против СССР. Spigel особо отмечает: главному идеологу Третьего рейха Йозефу Геббельсу пришлось заниматься контрпропагандой в ответ на выступления Генриха Айнзиделя, причем учитывая статус нового врага — министр народного просвещения и пропаганды называл его «аристократом, для удобства продавшимся коммунистам».

Как сообщает Spigel, Айнзидель прошел «перековку» в красногорском лагере для военнопленных. По информации этого издания, там идеологически переродившийся офицер люфтваффе даже начал читать Маркса. Еженедельник пишет, что «... многочисленные допросы и беседы... протекают гораздо более культурно, чем он [Айнзидель] ожидал от нацистской пропаганды...».

Айнзидель в плену не только публиковал воззвания к гитлеровским войскам о сдаче оружия и озвучивал их в радиообращениях, но и выезжал на передовую, его задействовали (в качестве правнука Бисмарка), чтобы через громкоговорители донести до немцев по ту сторону окопов информацию о неизбежности поражения Гитлера.

До 1947 года Айнзидель сидел в советских лагерях. В 1947-м он вступил в социалистическую единую партию Германии (СДПГ) и еще год работал в качестве журналиста в просоветском издании Tägliche Rundschau, выходившем в советской зоне оккупации Германии. Через год пропагандисту позволили эмигрировать.

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