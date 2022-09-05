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1 час назад

Американка бросила мужа ради и отправилась путешествовать

Lenta.ru

Американка уволилась с работы, а также бросила мужа и дом, чтобы путешествовать по миру вместе со своей собакой в фургоне. Женщина призналась, что наконец обрела счастье, сообщает Daily Star.

Американка бросила мужа ради и отправилась путешествовать
Фото: Lenta.ruLenta.ru

37-летняя Лорен Берджесс (Lauren Burgess) из Калифорнии рассказала, что в последнее время страдала от депрессии. Во время сеансов психотерапии женщина осознала, что разлюбила супруга, а ее главная цель — путешествия.

По словам Берджесс, ради жизни мечты она развелась с супругом, села в фургон и отправилась странствовать вместе со своим псом. Вначале они колесили по западному побережью США, потом отправились в Европу.

В публикации говорится, что туристка уже побывала в Амстердаме, Лиссабоне, Лондоне и Париже. По словам женщины, «сейчас она по-настоящему счастлива». При этом американка отметила, что она сумела сохранить хорошие отношения с бывшим мужем.

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