Американка бросила мужа ради и отправилась путешествовать

Американка уволилась с работы, а также бросила мужа и дом, чтобы путешествовать по миру вместе со своей собакой в фургоне. Женщина призналась, что наконец обрела счастье, сообщает Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

37-летняя Лорен Берджесс (Lauren Burgess) из Калифорнии рассказала, что в последнее время страдала от депрессии. Во время сеансов психотерапии женщина осознала, что разлюбила супруга, а ее главная цель — путешествия.

По словам Берджесс, ради жизни мечты она развелась с супругом, села в фургон и отправилась странствовать вместе со своим псом. Вначале они колесили по западному побережью США, потом отправились в Европу.