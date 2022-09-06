Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
2 часа назад

Похудевший на 63 килограмма мужчина нашел любовь и работу мечты

Lenta.ru

31-летний Том О'Брайен из Великобритании сбросил 63 килограмма и нашел работу мечты. Об этом сообщает The Mirror.

Похудевший на 63 килограмма мужчина нашел любовь и работу мечты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

152-килограммовый мужчина принял решение похудеть после того, как ему диагностировали жировой гепатоз печени. О'Брайен рисковал заболеть диабетом, гепатитом и циррозом печени. Он также мечтал найти любовь, но не мог ходить на свидания из-за низкой самооценки.

«У меня не было работы, поэтому я ничем не занимался. Просто жил на государственное пособие, что меня лично никогда не устраивало», — говорит мужчина.

Лечащий врач О'Брайена направил его в спортзал.

«Я начал с тренажерного зала, а потом стал заниматься плаванием, потому что в детстве мне это очень нравилось», — рассказывает мужчина.

Позже он понял, что его интересует процесс похудения, и решил получить образование фитнес-инструктора.

Сейчас О'Брайен работает в том самом фитнес-центре, который помог ему избавиться от лишнего веса. Мужчина правильно питается, ходит на работу пешком и пьет много воды. Желание О'Брайена найти любовь исполнилось — он познакомился с 28-летней Шанной Леннокс, на которой собирается жениться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что весивший 263 килограмма житель Австралии похудел вдвое за полтора года благодаря прогулкам, спортзалу и отказу от сахара. Он подчеркнул, что процесс похудения был непростым, но его поддерживали друзья и люди в соцсетях.

Люди,Том О'брайен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители