Похудевший на 63 килограмма мужчина нашел любовь и работу мечты

31-летний Том О'Брайен из Великобритании сбросил 63 килограмма и нашел работу мечты. Об этом сообщает The Mirror.

152-килограммовый мужчина принял решение похудеть после того, как ему диагностировали жировой гепатоз печени. О'Брайен рисковал заболеть диабетом, гепатитом и циррозом печени. Он также мечтал найти любовь, но не мог ходить на свидания из-за низкой самооценки.

«У меня не было работы, поэтому я ничем не занимался. Просто жил на государственное пособие, что меня лично никогда не устраивало», — говорит мужчина.

Лечащий врач О'Брайена направил его в спортзал.

«Я начал с тренажерного зала, а потом стал заниматься плаванием, потому что в детстве мне это очень нравилось», — рассказывает мужчина.

Позже он понял, что его интересует процесс похудения, и решил получить образование фитнес-инструктора.

Сейчас О'Брайен работает в том самом фитнес-центре, который помог ему избавиться от лишнего веса. Мужчина правильно питается, ходит на работу пешком и пьет много воды. Желание О'Брайена найти любовь исполнилось — он познакомился с 28-летней Шанной Леннокс, на которой собирается жениться в ближайшее время.