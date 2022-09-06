Заменили маму и папу: 5 знаменитостей, которых воспитывали не родители

Эти звезды лишились близких в раннем детстве, но смогли обрести тех, кто их заменил.

Фото: WomanHit WomanHit

Большинство знаменитостей с теплотой и уважением говорят о свои родителях, независимо от того, воспитывали ли их биологические мама и папа или те, кто их заменил. Некоторые звезды лишились родных в раннем детстве, поэтому считают мамой и папой тех, кто смог заменить им самых важных людей.

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Лев Лещенко

Певец рассказывал в интервью, что его мама умерла, когда маленькому Льву было всего два года: у женщины была серьезная болезнь горла, с которой врачи не смогли справиться. После трагедии будущую знаменитость некоторое время воспитывала бабушка, но вскоре отец мальчика женился и забрал сына к себе.

Лев Валерианович рос в полноценной семье и новую супругу папы считает родным человеком.

Владимир Высоцкой

В 1941 году родителям артиста пришлось расстаться на несколько лет: отец мальчика ушел на фронт, а мать с детьми эвакуировалась в Оренбург. После войны супруги встретились, но поняли, что их чувства прошли. Владимир некоторое время жил с мамой, но так и не смог найти общий язык с ее новым мужем. Поэтому Высоцкий, когда ему исполнилось 10 лет, переехал к отцу. С его супругой он быстро подружился и начал называть ее «мама Женя».

Женщина поддерживала Владимира во всех начинаниях и помогла стать артистом, за что Высоцкий был ей очень благодарен.

Любовь Успенская

Мама Любови попала в больницу в ночь с 23 на 24 февраля, местные врачи весело отмечали праздник и не смогли сразу осмотреть роженицу. В результате осложнений женщина умерла, а малышка осталась на руках растерянного и убитого горем отца. Через пять лет папа будущей певицы женился на женщине по имени Сара, она смогла подружиться с девочкой и стать для нее важным и близким человеком.

«Я не чувствовала, что рядом чужой мне человек, хотя и понимала, что это не мама, — во всяком случае, она любила меня, баловала… Помню, когда папа какие-то деньги на расходы, на питание ей оставлял, мачеха умудрялась что-то из них сэкономить и мне босоножки купить. Когда уже двое моих братьев родились, она могла ко мне подойти и шоколадку дать со словами: 'У меня всего одна — съешь, чтобы никто не видел» — рассказывала певица.

Анна Ардова

Известная комедийная актриса была совсем маленькой, когда ее родители развелись. Вскоре у мамы Анны появился свой ухажер — актер Игорь Старыгин. Правда, первое время девочка не могла принять мужчину и предлагала ему перестать приходить к ним домой, но Игорь не сдался.

Он смог подружиться не только с Анной, но и с ее бабушкой, а вскоре стал приятелем даже отца будущей знаменитости. Артистка искренне считает Игоря почти родным, ведь он привил ей любовь к профессии и поддерживал во всех сложных ситуациях.

Евгений Сидихин

Когда будущей звезде было пять лет, его отец пришел в детский сад совершенно разбитым и подавленным. Домой мальчик и мужчина шли молча, лишь остановившись у колодца, отец Евгения признался, что мама мальчика неожиданно скончалась. Они стояли и плакали вдвоем, совершенно не понимая, как жить дальше.