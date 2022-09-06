Почему знаменитый чемпион Иван Поддубный умер от голода

Иван Поддубный уже при жизни стал легендой. А его смерть для послевоенного СССР прошла совершенно незамеченной.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Многократный чемпион

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Широкую известность полтавский силач Иван Поддубный приобрёл задолго до революции. Уже в 1905 году он впервые стал «чемпионом мира» по греко-римской борьбе (в ту пору её называли «французской»). Правда, «чемпионатом мира» по борьбе тогда называли едва ли не каждый представительный турнир атлетов. То есть, «чемпионов мира» было сразу несколько – по «версии», скажем, турнира в Париже или ещё где-то. Но Поддубный сумел выделиться и среди них, неоднократно побеждая других «чемпионов».

Самую большую известность получили поединки Поддубного со знаменитым французским борцом Раулем ле Буше. В 1903 году Поддубный проиграл ему схватку в Париже – на его взгляд, нечестно, так как судьи отдали Буше победу по очкам. Через несколько лет Поддубный взял у Буше убедительный реванш в Петербурге, причём у французского борца после этого случился нервный срыв.

Мало кто знал, что дебют молодого Поддубного на борцовской арене был неудачным. Уверенный в своей силе, он пожелал схватиться с атлетами провинциального цирка и проиграл. Это поражение возбудило честолюбие у парня, и он стал регулярно заниматься техникой борцовских приёмов. Что и привело его в итоге к всемирной славе.

Нет нужды перечислять его спортивные заслуги и подробно излагать список его успехов. Можно добавить, что Поддубный очень долго обладал отменным физическим здоровьем. Когда в 50 лет, перед началом регулярных выступлений в Московском цирке, он прошёл тщательный медицинский осмотр, то врачи признали состояние его организма идеальным, никаких отклонений в работе сердца и других внутренних органов не выявилось. В 1939 году, в возрасте 67 лет, он получил от советского государства Орден Трудового Красного Знамени «за заслуги в развитии советского спорта» и звание заслуженного артиста РСФСР.

Многие скажут, что Поддубный был чемпионом мира «по гамбургскому счёту». Выражение «гамбургский счёт» для определения настоящего победителя придумал в названной так книжке в 1928 году советский писатель Виктор Шкловский. По его словам, он узнал об этом от самого Поддубного. Но в середине 1960-х годов Шкловский сам рассказал, что это была его выдумка. Поддубный не выступал с опровержением, так как не читал подобных книжек. Он вообще мало что читал.

Добрый и наивный богатырь

В биографии Поддубного очень много неясного. Прежде всего – как при таких отменных физических кондициях он, например, ни разу не был призван в царскую армию. Когда началась Первая мировая война, Поддубному было 42 года, а в запасе военнообязанные пребывали тогда до 43 лет.

В Гражданскую войну Поддубный выступал в цирках различных городов на Украине. В тех городах постоянно менялась власть, и Поддубный не выказывал никому явных симпатий. Власти отвечали ему тем же, то есть оставляли его в покое. Возможно, они руководствовались принципом Наполеона, который говорил, что актёров не надо трогать по политическим мотивам, так как они служат любой власти. Поддубный, работавший цирковым силачом, вполне подходил под эту категорию.

Вдобавок, какое-либо осознанное участие в политических событиях исключалось для богатыря, по-видимому, тем обстоятельством, что при всех своих блестящих качествах он был туповат, всем своим существованием подтверждая поговорку «сила есть – ума не надо». Его очень легко обманывали. В 1924 году его пригласили на выступления в США, где он (52-летний!) одержал победы над всеми прославленными американскими силачами, кроме одного. Но когда дошло до выплаты гонораров, организаторы шоу придрались к каким-то формальностям контракта, которые Поддубный, подписывая, не заметил, и не выплатили ему ни цента.

Сильнее всех обманывали Поддубного женщины. Одна из невест сбежала от него с его гонорарами от выступлений. Только в 50 лет красивый и добрый силач сумел обрести достойную и верную спутницу жизни..

Был в оккупации

Перед началом Великой Отечественной войны Поддубные проживали в Ейске на берегу Азовского моря. Там и застала их немецкая оккупация в августе 1942 года.

Поддубный и теперь не изменил своему правилу относиться к любой власти как к природному явлению. Чтобы было на что жить, он устроился на работу вышибалой в кабак, где часто проводили время за выпивкой офицеры вермахта и чиновники оккупационной администрации. Поддубный был известной фигурой в Ейске, и за те полгода, что немцы хозяйничали в городе, про богатыря сложились новые легенды. Говорили, что он открыто носил советский Орден Красного Знамени, и в таком виде являлся на работу в бар. А когда один пьяный немецкий офицер попытался сорвать с Поддубного орден, русский силач одной рукой перекинул фрица через забор, на что другие присутствовавшие немцы отреагировали дружным смехом.

Неизвестно, насколько все эти легенды соответствуют действительности, но фактом было сотрудничество Поддубного с оккупантами. Под «сотрудничество» в понятиях советских «компетентных» органов подпадала любая работа, которой были вынуждены заниматься оказавшиеся в оккупации советские граждане, чтобы не умереть с голоду... Впрочем, если в легендах о Поддубном в Ейске есть доля правды, очевидно, что немцы относились к нему с уважением, видя в нём своеобразную диковину. И половины таких подозрений в работе на немцев хватило бы в те время, чтобы отправить человека в ГУЛАГ, только... не Поддубного! Советская власть снова решила, что спортсмена можно оставить в покое, при ком бы он ни работал. Более того, в 1945 году Поддубному даже присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР.

Ещё до войны Поддубный начал впервые жаловаться на нелады с сердцем. Выступать он уже не мог. Конечно, его можно было бы назначить тренером молодых спортсменов, но... Видимо, пятно в биографии сыграло свою роль – «был на оккупированной территории». Власть действительно оставила Поддубного в полном покое – во всех смыслах. О нём перестали писать, говорить, куда-то приглашать. Пенсий тогда не было. Ради пропитания борец был вынужден продать все свои медали. Соседи и знакомые иногда подкармливали знаменитого спортсмена, но ведь они и сами жили бедно...