Как впервые разделяли сиамских близнецов

Первая успешная попытка разделения сиамских близнецов состоялась 6 сентября 1986 года. Операцию проводил Бенджамин Карсон, нейрохирург из Балтимора. О том, как происходило разделение — в материале “Рамблера”.

Что известно о близнецах

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В феврале 1987 года в Германии родились сиамские близнецы Бенджамин и Патрик Биндеры. Их мать узнала о том, что у нее будут нездоровые дети еще во время беременности. Как позднее рассказывала женщина, она хотела уйти из жизни самостоятельно, чтобы не мучить ни себя, ни детей.

Однако женщина оставила детей, но очень переживала. Врачи заявили, что мальчики не смогут ползать, сидеть и ходить из-за патологии — у них была одна голова на двоих, которая срослась в области затылка.

Когда мальчикам было 7 месяцев, Бенджамин Карсон вызвался их оперировать. Из Германии их привезли в Балтимор, где и состоялась операция.

Как проходила операция

К операции все врачи готовились около пяти месяцев, они тренировались на манекенах. Всего во время операции присутствовало пять нейрохирургов, два кардиолога, семь педиатров и пять пластических хирургов. Они должны были помогать друг другу и подменять в случае нештатной ситуации.

Для того, чтобы провести разделение, врачи охладили мальчиков до 20 градусов. Им было важно быстро сделать операцию, так как такую температуру тела невозможно держать на протяжении долгого времени без угрозы жизни.

Разделение прошло успешно, после операции врачи погрузили мальчиков в медикаментозную кому, а потом их вывели. Некоторое время СМИ поддерживали интерес к семье, но потом все сошло на нет.

Что было потом

Врачи наблюдали мальчиков на протяжении семи месяцев после операции, потом они вернулись в Германию и даже сам Карсон не смог с ними связаться. Он отправлял семье письма, но ответа не получал.

Близнецы смогли жить дальше после разделения, но оба остались инвалидами. Они не могли говорить: Бенджамин лишь издавал звуки, но Патрик не имел голоса вообще. Дело в том, что после операции он подавился и остался без кислорода. Врачи предполагают, что это могло травмировать его мозг.