Россиянин назвал последствия своей жизни в Аргентине

Последствия своей жизни в Аргентине «Мосленте» назвал экономист, журналист, этнограф и документалист Владимир Севриновский. Около восьми месяцев он провел в Южной Америке.

Фото: Мослента Мослента

Герой интервью отметил, что в эмиграции он со временем начал скучать по России.

«Стал замечать, что слушаю русский рок, который раньше мне не нравился, готовлю борщ, которого раньше почти не варил, и понял, что пора возвращаться»,

— вспомнил Сервиновский.

До возвращения в Москву герой интервью работал в сфере финансов, однако после жизни в Аргентине он стал журналистом-документалистом.

«Я понял, что совсем не знаю свою страну, и решил посетить все регионы России, привезти из каждого по одной интересной истории и собрать из них книгу»,

— рассказал Севриновский.

После нескольких лет работы над произведением журналист начал специализироваться на Кавказе и возглавил направление «Чечня, Ингушетия, Дагестан» в одной из турфирм.

«Теперь я могу сказать, что человек, который занимался финансами, и нынешний я – две разные личности»,