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1 час назад

Эксперт по королевским делам рассказал о конфликте Гарри и Меган из-за дома

Газета.Ruиещё 2

Принц Гарри и Меган Маркл не могут договориться о судьбе своей британской резиденции - коттеджа Фрогмор в Виндзоре. Об том рассказал в своем YouTube-канале эксперт по королевским делам Нил Шон, сообщает Express.

Стало известно о конфликте Гарри и Меган из-за дома
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, Меган Маркл предпочла бы избавиться от дома, в то время как ее муж желает сохранить коттедж за собой.

"Что тут самое интересное, тут разворачивается битва, потому что Меган хотела бы больше не возвращаться во Фрогмор",

- сказал Нил Шон.

Эксперт добавил, что ему известно от этого из "хорошего источника".

"На самом деле очень хороший источник сказал мне, что она была бы более чем счастлива останавливаться в центре Лондона в отеле, может быть, Goring, который особенно любят в королевских семьях",

- сказал Шон и добавил, что это очень дорогая гостиница.

Задавшись вопросом, удастся ли принцу Гарри сохранить свою резиденцию, Нил Шон предположил, что ненадолго, поскольку "Меган явно получает то, что хочет, каждый раз".

Люди,принц Гарри,
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