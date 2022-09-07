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55 минут назад

Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей

Lenta.ru

Ученые из Мичиганского университета заметили, что равнодушные к окружающей среде люди в целом оказались менее эмоциональны и эмпатичны. Выводы исследования опубликованы в журнале Emotion.

Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе работы специалисты изучили эмоциональные реакции более 600 человек в различных жизненных ситуациях. Авторы показывали испытуемым фотографии с пострадавшей от неблагополучной экологической обстановки природы, например разливы нефти в горящем заливе.

Те участники, которые не испытывали никакой негативной реакции, также не проявляли никаких эмоций при виде плачущих младенцев, военных в критической обстановке, спортсменов с травмами, раненых солдат или заплесневелой пищи. Кроме того, эти люди признались, что и в повседневности испытывают меньше сочувствия к окружающим, а также не особо заботятся о природе. Вместе с тем они слабо реагировали и на позитивные образы, например, счастливых детей, мороженое или пачки денег.

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