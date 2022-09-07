Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей

Те участники, которые не испытывали никакой негативной реакции, также не проявляли никаких эмоций при виде плачущих младенцев, военных в критической обстановке, спортсменов с травмами, раненых солдат или заплесневелой пищи. Кроме того, эти люди признались, что и в повседневности испытывают меньше сочувствия к окружающим, а также не особо заботятся о природе. Вместе с тем они слабо реагировали и на позитивные образы, например, счастливых детей, мороженое или пачки денег.