Что известно о принце Чарльзе, который всю жизнь ждал корону

После смерти королевы Елизаветы II на британский престол взойдет ее сын — Чарльз. Он всегда находился в тени своей матери, однако, как и она, успел установить рекорд. Если Елизавета стала самым долго правящим монархом королевства, то ее сын ожидаемо — самым старым наследником в истории короны, сейчас Чарльзу 73 года. У принца Уэльского была непростая судьба, полная личных драм, и далеко не все британцы поддерживают его нахождение на престоле. «Лента.ру» вспоминает, чем запомнился новый король Великобритании, который отныне будет носить имя Карл III.

«Вчера вечером, в четырнадцать минут десятого, Ее королевское высочество принцесса Елизавета, герцогиня Эдинбургская, благополучно произвела на свет принца»,

— провозгласила 15 ноября 1948 года The London Gazette.

В честь рождения наследника колокола Вестминстерского аббатства прозвонили пять тысяч раз, артиллеристы произвели 41 праздничный залп, а моряки получили двойную порцию рома.

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Его дед, король Георг VI, скончался, когда мальчику не было и четырех. Его мать стала королевой, а сам он — престолонаследником. Тогда же он получил сразу несколько высоких титулов, в том числе герцога и графа.

Чарльз — самый старший ребенок королевы Елизаветы и принца Филиппа. Через два года после первенца на свет появилась принцесса Анна. Десятью годами позже родился принц Эндрю, а еще спустя четыре года — принц Эдуард.

Чарльз первым из наследников отправился в школу. Поначалу он находился на домашнем обучение, а в восемь лет стал посещать одну из престижных школ в западной части Лондона. Директор школы рекомендовал королеве отдать его на занятия футболом, мотивируя это тем, что на игровом поле он точно не столкнется с особым отношением сверстников.

Чарльз не был примерным учеником. По российским меркам, он получал и «четверки», и «тройки». «Я не получал такое удовольствие от школы, какое мог бы — по той причине, что дома я был счастлив так, как нигде», — объяснял он позже.

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После школы Чарльз нарушил королевскую традицию: он не отправился служить в армию, а сначала получил университетскую степень в Кембриджском университете. В 1970 году он стал бакалавром в области искусств, что тоже само по себе было невиданным для королевских особ шагом. Спустя пять лет Чарльзу присвоили степень магистра.

В детстве Чарльз учился игре на фортепиано, а в студенческие годы в Кембридже играл на виолончели. Он также увлекался хоровым пением — принял участие в нескольких выступлениях хора Баха, известного и старинного любительского коллектива, а затем некоторое время даже возглавлял его.

Позже наследник британской короны станет покровительствовать 20 различным организациям в области искусств. Среди них — Королевская опера, Королевский музыкальный колледж, ряд оркестров и фондов, занимающихся музыкальным образованием.

Титул принца Уэльса наследники английского престола носят еще с раннего Средневековья. Чарльз, 21-й носитель этого титула, получил его в 10 лет, а символический обряд передачи титула (инвеституру), он прошел в 20 лет.

Как принц он обязан был представлять королеву и страны Содружества на официальных мероприятиях по всему миру. Помимо официального титула «Его королевское высочество принц Уэльский, герцог Корнуольский, граф Честер», в «арсенале» Чарльза имеются шотландские титулы герцог Ротсей и граф Каррик, и множество наград.

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Избежать военной службы Чарльзу все же же не удалось: с 1971-го по 1973 год он служил на фрегатах и эсминце Королевского флота, а затем проходил обучение на военного пилота.

Чарльз имеет звание фельдмаршала, адмирала флота и маршала Королевских ВВС. Он часто пилотировал военные вертолеты, транспортные самолеты и даже самолет королевской семьи — вплоть до его неудачной посадки в 1976 году. В результате аварии, в которой обвинили капитана воздушного судна, никто не пострадал — но после нее принц больше не брал на себя роль пилота для своих родных.

В молодости Чарльз увлекался конным поло. Он также известен как большой любитель охоты на лис с участием гончих псов. От своего увлечения он не отказался даже в разгар кампании за права животных в 1999 году. После того, как он взял на охоту сыновей Уильяма и Гарри, на него обрушились с критикой. Некоторые даже посчитали поступок Чарльза своеобразным политическим высказыванием.

Молодой Чарльз был известен большим числом любовных романов. «В вашем случае стоит дать волю увлечениям молодости и закрутить столько интрижек, сколько сможете, прежде чем остепениться. Но для женитьбы стоит выбрать подходящую привлекательную девушку до того, как она встретит кого-то еще, в кого влюбится... Женщинам трудней сохранять достоинство в браке, если у них был опыт до свадьбы», — учил принца жизни дядя его отца лорд Маунтбеттен.

Впрочем, еще до многочисленных романов, в начале 1970-х престолонаследник хотел жениться на Камилле Паркер-Боулз, которая происходила из дворянского рода джентри (нетитулованное мелкопоместное дворянство). Однако тогда королевская семья не сочла девушку достойной парой для наследника. Спустя много лет пара все же поженится.

Подруга принца Чарльза Джейн Уорд описывала наследника, с которым встречалась в 1978-1979 годах, как «храброго, отчаянного моряка».

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В 1979 году весь мир облетела фотография, на которой модель Джейн Прист в купальнике целует голого по пояс Чарльза. Фотомодель подбежала и внезапно поцеловала принца на пляже в Австралии. Поступок Прист принес ей успех. Девушку стали приглашать сниматься модельные агентства со всего мира.

Отношения принца с Сабриной Гиннесс тоже не окончились браком. В то же время девушка обрела статус «самой завидной невесты Британии» и после Чарльза встречалась со знаменитостями, включая музыканта Мика Джаггера и актера Джека Николсона. Вышла замуж она лишь в 2013 году, когда ей было 59 лет.

Кстати, в 1979 году Чарльз делал предложение своей троюродной сестре Аманде Натчбулл — внучке легендарного полководца, последнего вице-короля Индии Луиса Маунтбеттена. Однако она своего согласия на брак не дала.

Первой женой наследника британской короны стала Диана Спенсер, дочь графа Спенсера. До отношений с ней он встречался с ее старшей сестрой Сарой.

Постепенно об интрижке Чарльза и Дианы стали все чаще говорить СМИ, и отец наследника, принц Филипп, настоял: дальнейшее промедление со свадьбой повредит репутации девушки. В 1981 году пара поженилась, По просьбе Дианы из свадебной клятвы убрали слова о том, что она обязана «подчиняться» своему мужу.

Харизматичную принцессу, уделявшую много внимания благотворительности, полюбили журналисты и обычные британцы. Популярность Дианы не нравилась королеве Елизавете. День, когда СМИ опубликовали фотографии беременной принцессы в бикини, она назвала «темнейшим днем британской журналистики».

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С годами брак, так любимый британцами, стал разваливаться. Супруги не были верны друг другу. Ходили даже слухи, что младший сын четы, принц Гарри, — не от Чарльза, а от Джеймса Хьюитта, инструктора принцессы по верховой езде. В то же время Чарльз еще в 1980-х возобновил отношения с Камиллой Паркер-Боулз. С 1992 года принц и принцесса жили раздельно, а в 1996-м — развелись. Диана сохранила титул и получила компенсацию: однократную выплату в 17 миллионов фунтов и содержание в 400 тысяч фунтов в год. Как мать будущего наследника ее продолжали считать членом королевской семьи, но ее отношения с королевой и ее мужем оставались напряженными.

В 1997 году Диана погибла в автокатастрофе. По официальным данным расследования, шофер Генри Пол не справился с управлением, пытаясь уехать от преследовавших машину фоторепортеров. К аварии также привели лекарства, которые принимал Пол.

Гибель Дианы породила ряд конспирологических теорий: в организации ее смерти обвиняли Елизавету II, принца Филиппа и британскую спецслужбу МИ-6. Никаких внятных доказательств и подтверждений этих домыслом не нашлось.

В 2005 году многолетний роман Чарльза и Камиллы завершился свадьбой. Ритуал был не религиозным, а гражданским. Получив все титулы мужа, Камилла не стала называть себя принцессой Уэльской, чтобы избежать ассоциаций с погибшей Дианой. Она довольствуется титулом герцогини Корнуольской.

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Как потенциальный монарх Чарльз не имел большой поддержки у британцев. Социологические опросы показывали, что менее половины британцев выступают за то, чтобы Чарльз наследовал престол. Они считали, что в случае смерти Елизаветы II ему нужно передать титул своему старшему сыну Уильяму.

Несмотря на широко развернутую благотворительную деятельность принца, некоторые с недоверием смотрят на перспективу его правления. Его уличают в поддержке лженаучной «альтернативной медицины» и в попытках вмешаться в политику. В частности, в давлении Чарльза обвинял бывший министр внутренних дел королевства Дэвид Бланкетт. Принц хотел повлиять на политику в области образования, защиты окружающей среды и здравоохранения и отправлял министру письменные рекомендации.

Впрочем, когда после пяти лет судебных тяжб послания опубликовали в СМИ, большинство читателей пришло к мнению, что их содержание показывает его как человека, глубоко озабоченного проблемами своей страны и желающего помочь в ее управлении.

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Анонимные источники журналистов сообщали, что принц Уэльский, начиная с 2019 года, принимает полномочия своей матери, все чаще замещая ее на официальных мероприятиях. Тогда сообщалось, что королева планирует удалиться на покой, когда ей исполнится 95 лет, но этого не произошло. Королеве предстояло пережить Брексит, а затем и Мегсит (отказ сына Чарльза, принца Гарри и его супруги Меган Маркл от исполнения обязанностей британской королевской семьи), смерть супруга и COVID.