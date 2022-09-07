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2 часа назад

3 исторические личности, которые игнорировали интим

Мира Маркина

Талант нередко идет рука об руку со странностями, которые сложно понять простому человеку. Например, некоторые легендарные люди всю жизнь игнорировали секс. Подробнее о знаменитостях, которые направляли энергию в творчество и созидание, а не в плотские утехи – в материале "Рамблера".

3 исторические личности, которые игнорировали интим
Фото: Кадр из фильма "Тесла"Кадр из фильма "Тесла"

Никола Тесла

Нельзя сказать, что великий изобретатель был равнодушен к женщинам. Скорее наоборот, он превозносил их настолько, что не решался перейти к интиму:

"Я возвожу женщин на пьедестал... <...> Как любой поклонник, я чувствую себя недостойным объекта моего поклонения",

– говорил он.

Считается, что за всю жизнь Тесла так ни разу и не занялся сексом и умер девственником.

Елизавета I

Отец Елизаветы I Генрих VIII был, мягко говоря, не благосклонен к своим женам: нескольких он даже казнил, в том числе мать Елизаветы Анну Болейн. Все эти трагедии так потрясли будущую королеву Англии, что она твердо решила никогда не вступать в брак. По легенде, Елизавета не только отказалась от супружеских уз, но также никогда не вступала в интимную связь.

Николай Гоголь

В письмах друзьям знаменитый писатель не раз говорил о том, что никогда не знал женской любви. Это же он сказал врачу, который лечил его во время последней болезни. Однако писатель не страдал от отсутствия секса. Напротив, он считал данное занятие низменным и унизительным. Кто-то из историков считает, что Гоголь был нетрадиционной ориентации, но не мог себе в этом признаться. Иные же уверены, что его "целомудренность" обусловлена монашеским складом характера.

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