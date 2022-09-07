3 исторические личности, которые игнорировали интим

Талант нередко идет рука об руку со странностями, которые сложно понять простому человеку. Например, некоторые легендарные люди всю жизнь игнорировали секс. Подробнее о знаменитостях, которые направляли энергию в творчество и созидание, а не в плотские утехи – в материале "Рамблера".
Нельзя сказать, что великий изобретатель был равнодушен к женщинам. Скорее наоборот, он превозносил их настолько, что не решался перейти к интиму:
"Я возвожу женщин на пьедестал... <...> Как любой поклонник, я чувствую себя недостойным объекта моего поклонения",
– говорил он.
Считается, что за всю жизнь Тесла так ни разу и не занялся сексом и умер девственником.
Отец Елизаветы I Генрих VIII был, мягко говоря, не благосклонен к своим женам: нескольких он даже казнил, в том числе мать Елизаветы Анну Болейн. Все эти трагедии так потрясли будущую королеву Англии, что она твердо решила никогда не вступать в брак. По легенде, Елизавета не только отказалась от супружеских уз, но также никогда не вступала в интимную связь.
В письмах друзьям знаменитый писатель не раз говорил о том, что никогда не знал женской любви. Это же он сказал врачу, который лечил его во время последней болезни. Однако писатель не страдал от отсутствия секса. Напротив, он считал данное занятие низменным и унизительным. Кто-то из историков считает, что Гоголь был нетрадиционной ориентации, но не мог себе в этом признаться. Иные же уверены, что его "целомудренность" обусловлена монашеским складом характера.