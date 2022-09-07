3 исторические личности, которые игнорировали интим

Талант нередко идет рука об руку со странностями, которые сложно понять простому человеку. Например, некоторые легендарные люди всю жизнь игнорировали секс. Подробнее о знаменитостях, которые направляли энергию в творчество и созидание, а не в плотские утехи – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Тесла" Кадр из фильма "Тесла"

Никола Тесла

Нельзя сказать, что великий изобретатель был равнодушен к женщинам. Скорее наоборот, он превозносил их настолько, что не решался перейти к интиму:

"Я возвожу женщин на пьедестал... <...> Как любой поклонник, я чувствую себя недостойным объекта моего поклонения",

– говорил он.

Считается, что за всю жизнь Тесла так ни разу и не занялся сексом и умер девственником.

Елизавета I

Отец Елизаветы I Генрих VIII был, мягко говоря, не благосклонен к своим женам: нескольких он даже казнил, в том числе мать Елизаветы Анну Болейн. Все эти трагедии так потрясли будущую королеву Англии, что она твердо решила никогда не вступать в брак. По легенде, Елизавета не только отказалась от супружеских уз, но также никогда не вступала в интимную связь.

Николай Гоголь