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38 минут назад

Умер художник Элиас Заят

Газета.Ru

Сирийский художник Элиас Заят скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает издание ARTnews со ссылкой на дубайскую галерею Green Art Gallery.

Умер художник Элиас Заят
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В галерее называют Заята одним из самых значительных мастеров XX века в своей стране, говорится в заявлении галереи. Заят соединял европейский модернизм с раннехристианской иконографией и суфийскими образами, рисовал мистических существ.

"Все, что я делал в жизни, происходит из моей преданности своей стране. В Дамаске жило как минимум три поколения моей семьи, и это вдохновило меня на исследования собственных корней, связанных с Сирией и Левантом. Своими картинами я рассказываю, откуда я родом",

- рассказывал он в 2015 году.

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