Умер художник Элиас Заят

"Все, что я делал в жизни, происходит из моей преданности своей стране. В Дамаске жило как минимум три поколения моей семьи, и это вдохновило меня на исследования собственных корней, связанных с Сирией и Левантом. Своими картинами я рассказываю, откуда я родом",