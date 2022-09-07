Умер художник Элиас Заят

Сирийский художник Элиас Заят скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает издание ARTnews со ссылкой на дубайскую галерею Green Art Gallery.
В галерее называют Заята одним из самых значительных мастеров XX века в своей стране, говорится в заявлении галереи. Заят соединял европейский модернизм с раннехристианской иконографией и суфийскими образами, рисовал мистических существ.
"Все, что я делал в жизни, происходит из моей преданности своей стране. В Дамаске жило как минимум три поколения моей семьи, и это вдохновило меня на исследования собственных корней, связанных с Сирией и Левантом. Своими картинами я рассказываю, откуда я родом",
- рассказывал он в 2015 году.