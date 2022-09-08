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44 минуты назад

Подвиг Ленинграда: супруги из Петербурга рассказали, как пережили блокаду

Мир24

872 дня боли, голода и страха. Сегодня День памяти жертв блокады Ленинграда. 81 год назад немецкие войска взяли город в кольцо. Герои нашего следующего сюжета в то время были совсем маленькими, но на всю жизнь запомнили, что происходило осенью 41-го в Ленинграде. Об этом они рассказали корреспонденту «МИР 24» Анастасии Глебовой.

Подвиг Ленинграда: супруги рассказали, как пережили блокаду
Фото: UnsplashUnsplash

Когда началась блокада, Юрию Семенову было 2,5 года, сейчас – 86, и он в деталях помнит, как чудом не погиб во время артобстрела.

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«Перед нашими окнами упала немецкая бомба. Стекла были все выбиты. Камни переброшены через четырехэтажный дом, это сейчас надстроили еще и пятый этаж, перелетели во двор. Но мать нас прижала в задний угол, вот так обхватила, и мы остались живы», – вспоминает житель блокадного Ленинграда Юрий Семенов.

Младший брат голод не пережил. Потом была эвакуация – летом, по неспокойной Ладоге, под бомбежками, и тяжелое возвращение домой в 46-м. Блокада застала Галину Николаевну в шесть лет. Во время голода семья спасалась... обоями – их отрывали от стен и размачивали на обед клейстер.

«Жили в одной маленькой комнате, где было потеплее нам. И окна мы занавешивали одеялами. И, конечно, не было электричества, была буржуйка, которая давала нам и свет, и тепло, и обогревала нас, и хлеб мы там тоже подогревали. И была мебель, которую мы постепенно всю сожгли», – рассказала жительница блокадного Ленинграда Галина Будумян.

Так же, как Юрия Семенова, ее эвакуировали в тыл. Когда вернулись, в квартире уже жили чужие люди. Удалось выхлопотать только комнату, где ютились впятером. Дети войны познакомились 12 лет назад, когда готовились к отпуску. Тогда блокадников бесплатно возили в Болгарию. Общего оказалось много: в Великую Отечественную оба потеряли отцов, а в поздние годы – супругов. «Взаимопонимание, забота друг о друге, естественно. Я готовлю обед, Юрий Иванович моет посуду. Любовь у нас по взаимным интересам. Мы путешествуем, книги читаем, в театр ходим, в филармонию», – говорит женщина. Объединяет и общее дело. Галина Николаевна помогает блокадникам решать бытовые проблемы. Муж ее поддерживает. Память объединяет пару так же сильно, как и любовь.

В память о жертвах блокады минувшей ночью в Санкт-Петербурге Дворцовый мост развели под музыку военных лет. В частности, звучала «Священная война». А днем в городе пройдут памятные акции на Марсовом поле и Пискаревском кладбище.

Люди,Анастасия Глебова,Юрий Семенов,
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