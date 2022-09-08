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44 минуты назад

Бывшая жена Джеффа Безоса отдала особняки стоимостью $55 млн на благотворительность

Газета.Ru

Бывшая супруга миллиардера Джеффа Безоса Маккензи Скотт передала два дома, которые оцениваются в $55 млн, на благотворительность. Об этом пишет New York Post.

Экс-жена известного миллиардера отдала особняки на благотворительность
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Некоммерческая организация California Community Foundation (CCF) объявила, что Скотт пожертвовала им «два дома на одну семью стоимостью $55 млн». По документам, 29 июля она передала фонду два своих особняка в Беверли-Хиллз, единоличной владелицей которых стала после развода с Безосом в 2019 году.

Безос и Скотт приобрели первый дом в 2007 году за $24,45 млн. Особняк построен в испанском стиле, имеет площадь около 1,1 тыс. кв.м. и состоит из семи спален и семи ванных комнат. Второй дом они приобрели на той же улице в 2017 году за $12,9 млн. Построенный в 1956 году особняк занимает площадь 418 кв.м.

Согласно заявлению CCF, они планируют продать дома как можно скорее, а 90% вырученных средств пойдут на «предоставление грантов на доступное жилье». Остальные 10% пойдут на поддержку программы интеграции иммигрантов в Лос-Анджелесе.

Скотт редко живет в Калифорнии. Большую часть времени она проводит в Сиэтле. Ее состояние оценивается в $37 млрд благодаря 4% доле в Amazon, более $12 млрд она пожертвовала на благотворительность.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Джефф Безос и его девушка появились на премьере «Властелин колец: Кольца власти».

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