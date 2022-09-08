Три четверти россиян признались в чтении гороскопов. Результаты исследования Rambler&Co есть в распоряжении «Мосленты». Опрос проходил на портале «Рамблер» с 29 августа по 5 сентября 2022 года, охват составил более 300 тысяч интернет-пользователей, среди которых 58 процентов мужчин и 42 процента женщин.
«Большинство опрошенных (75 процентов), вне зависимости от убеждений, читают гороскопы. Из них 45 процентов делают это ради развлечения, но не верят в них, 23 процента специально не ищут, но, когда встречают, — читают и доверяют, 4 процента живут, сверяясь с ними ежедневно, 3 процента смотрят ретроспективно в конце дня. Остальные 25 процентов никогда к ним не обращаются и не читают»,
— говорится в сообщении.
При этом 56 процентов опрошенных россиян не полагаются в своей жизни на различные практики или суеверия. Для 44 процентов важно прибегать к нерациональному способу познания мира: из них 22 процента верят в народные приметы, 13 процентов — в астрологию, пять процентов — в предсказания и четыре процента спрашивают совета у карт таро.
Ранее были названы самые популярные у россиян «рабочие» приметы.