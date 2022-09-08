Три четверти россиян признались в чтении гороскопов

«Большинство опрошенных (75 процентов), вне зависимости от убеждений, читают гороскопы. Из них 45 процентов делают это ради развлечения, но не верят в них, 23 процента специально не ищут, но, когда встречают, — читают и доверяют, 4 процента живут, сверяясь с ними ежедневно, 3 процента смотрят ретроспективно в конце дня. Остальные 25 процентов никогда к ним не обращаются и не читают»,