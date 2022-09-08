«Они хотят равноправия, а со мной это невозможно»: Анатолий TSOY о женщинах

Российский и казахстанский певец корейского происхождения, солист группы MBAND, участник шоу «Хочу к Меладзе!» Анатолий TSOY в эксклюзивном интервью «Рамблеру» рассказал о себе, жизни, музыке и любви.

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Кроме музыки, вы успеваете работать на телевидении. Как успеть все? Что даtт вам силы?

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Мне помогают друзья, мои близкие и отдых периодически, когда удается выбраться за город, расслабиться и ни о чем не думать. Но вот именно близкие люди — это лучшее лекарство от усталости и хандры. Если быть откровенным, то впервые за восемь лет, что я живу и работаю в Москве, у меня такие сумасшедше насыщенные лето и осень. Каждый день съемки, концерты, работа на студии. Посвящать время себе пока не получается, но я занимаюсь любимым делом и кайфую от этого. Реальность артиста такова, что если ты расслабляешься, то быстро начинаешь отставать. Важно всегда быть на волне. А еще недавно приобрел дом мечты, в котором сейчас с удовольствием провожу много времени!

Фото пресс-службы

Кого можете назвать своим кумиром или кумирами? Кто для вас образец для подражания?

Кумиры — это очень сложное понятие. Я бы сказал чуть иначе: есть люди, чье творчество мне нравится. Например, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Григорий Лепс. Да и вообще, в России много хороших артистов. Среди зарубежных я бы точно выделил Джастина Тимберлейка и Бруно Марса — их выступления можно пересматривать часами.

Назовите свой самый безумный поступок?

В тот момент, когда у тебя все хорошо (есть отличная работа, где ты очень хорошо зарабатываешь, квартира, машина и все, что ты только хочешь) — бросить все и переехать в другую страну, где пришлось начать все с нуля. Это все-таки самый отчаянный поступок, не считая прыжков с банджи, прыжков с парашютом, да и в целом есть много всего, чем я могу вас удивить.

Расскажите то, что еще никому не рассказывали?

Наверное, я бы рассказал о том, что в самое ближайшее время выйдет еще один мой сольный трек с очень крутым клипом. Мы его пока нигде не анонсировали и вовсю готовимся, так что, вы будете первыми.

Что считаете самым важным в отношениях?

Идти на уступки и компромиссы, уметь прощать. Со мной не просто. Я — кореец из Казахстана, к тому же Лев по гороскопу, то есть лидер и победитель. Все должно быть так, как я сказал. Многие девушки сейчас хотят равноправия, а со мной это невозможно, поэтому нужно проявлять определенную мудрость со всех сторон.

Возможно ли встретить одну любовь на всю жизнь?

Конечно, и у меня есть пример перед глазами — мои родители. Сейчас все легко женятся, легко расходятся. Я отношусь к этому более серьезно и ответственно. Для меня мама и папа — это пример семейного счастья, того, как это должно быть.

Как думаете, почему распалась в группа MBAND?

Мы не ругались и, слава Богу, нас не постигла участь других бойз-бендов, которые в основном расходились, потому что не смогли что-то поделить. MBAND — это большая великолепная история длиной практически в шесть лет. Группу создал Константин Меладзе с помощью проекта «Хочу к Меладзе», который в свое время тоже прогремел на телеканале НТВ. В тот год мы побили все рекорды по сравнению с другими музыкальными шоу, выходящими в прайм-тайм. Это было очень интересно и круто.

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Но как, это часто бывает, мы в определенный момент переросли этот проект. Каждый лелеял амбиции сольного артиста — ведь изначально каждый работал сам по себе. Наверное, просто пришло время, хотя никто из нас к этому не был готов. Это было наше коллегиальное решение вместе с Константином.

С другими участниками поддерживаете отношения? А с Константином Меладзе?

Да, конечно, мы поддерживаем отношения. Часто пересекаемся по работе, видимся на каких-то мероприятиях, съемках. У нас всегда присутствует ностальгия и какие-то теплые воспоминания. Это круто!