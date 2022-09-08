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1 час назад

Семья Стива Джобса создала онлайн-музей о жизни основателя Apple

Газета.Ru

Друзья и семья основателя Apple Стива Джобса создали онлайн-музей с «экспонатами», посвященными жизни и работе бизнесмена. Об этом сообщает издание The Verge.

Семья Стива Джобса создала онлайн-музей о его жизни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На данный момент сайт содержит несколько архивных видеороликов, в которых Джобс произносит свои речи, ставшие впоследствии знаменитыми. Например, на одном из видео джобс в 2005 году выступает перед выпускниками Стэнфордского университета. Клипы датированы годами от 1983 до 2007.

Отмечается, что позже на сайте появится больше материалов. Многие из материалов будут эксклюзивными, нигде ранее не публиковавшимися.

Онлайн-проект доступен по ссылке stevejobsarchive.com. Он был представлен 7 сентября на конференции Vox Media Code вдовой Стива Джобса – Лорен Пауэлл Джобс.

Ранее «Газета.Ru» писала, что дочь Стива Джобса раскритиковала новые iPhone.

Люди,Стив Джобс,Apple,
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