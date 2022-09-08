Казалось, она будет жить вечно. Но от смерти еще никто не смог уйти. В 2022 году ушла из жизни королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, Глава Содружества Наций — Елизавета Вторая. Ей было 96 лет. "Рамблер" рассказывает о том, какие поступки и решения королевы надолго запомнят ее поданные.
Елизавета была признана действующим монархом в четырнадцати независимых государствах: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке.
Наследницей престола она стала в 1936 году, когда брат ее отца, действующего монарха, короля Георга VI, отрекся от короны. А на престол она взошла 6 февраля 1952 года. В 2022 году юбилейную дату — 70-летие правления — отмечали с большим размахом.
Во время Второй мировой войны тогда еще принцесса Елизавета вступила в ряды самообороны и помогала своей стране. Она выучилась водить грузовик и прошла военную службу — единственная из всех британских королев.
Принц Филипп, герцог Эдинбургский, за которого Елизавета вышла замуж, был ее кузеном. Это решение оказалось одним из самых важных и правильных в ее жизни. Они прожили в браке 74 года и успели воспитать четверых детей. Кстати, предложение, как говорят, она сделала ему сама и вопреки воле своих родителей.
А вот смелую, и в чем-то даже похожую на нее принцессу Диану, она принять и поддержать так и не смогла. В итоге ее брак с Чарльзом развалился, а Диана погибла в страшной автокатастрофе. В смерти Дианы винили в том числе и королеву Елизавету. Кстати, она не стала объявлять траур по бывшей принцессе и не захотела посмертно вернуть ей титул, хотя об этом просили Уильям и Гарри.
Королева Елизавета однажды дерзко ответила Маргарет Тэтчер. На один из приемов они пришли в одинаковых платьях, "железная леди" сделала королеве неуместное замечание, предложив заранее оговаривать наряды. На что получила ответ, что королевы не замечают, во что одеты другие люди.
Кстати, Кейт Миддлтон королева тоже не одобряла, ее не устраивало ее происхождение. Но, видимо, изменила свое мнение на фоне скандала с Гарри и Меган. Однажды королева запретила Кейт танцевать на пилоне, и та послушалась.
А вот на поступок Гарри и Меган отреагировала довольно сдержанно. Хотя многие полагали, что она разорвет с ними отношения полностью. Вероятно, с возрастом королева смягчилась.
После смерти королевы вступает в силу операция «Лондонский мост». Под таким образным названием объединили все траурные мероприятия. План траурных мероприятий разработали еще в 1960-х годах, но с тех пор в нее вносили изменения каждый год.
Наследником престола является сын королевы Чарльз — принц Уэльский. Когда он станет монархом, ему нужно будет выбрать новое имя: Карл III — это первое имя, которое он получил при крещении, а также Филипп II, Георг VII, Артур I. С его портретом сразу же начнут чеканить новые монеты, заготовки для них давно ждали своего часа. А всем жителям Великобритании придется поменять паспорта, поскольку в них должно быть указано имя действующего монарха.
Гроб с телом королевы, согласно плану траурных мероприятий, сначала будет стоять в Холирудском дворце, а затем его доставят в собор Святого Эгидия в Эдинбурге. После поминальной службы гроб перевезут в Лондон и поставят в тронный зал Букингемского дворца, а затем в Вестминстерский дворец, где он будет находится четыре дня. Похороны пройдут через девять дней после смерти в Вестминстерском аббатстве, королева обретет покой в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.