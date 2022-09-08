Казалось, она будет жить вечно. Но от смерти еще никто не смог уйти. В 2022 году ушла из жизни королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, Глава Содружества Наций — Елизавета Вторая. Ей было 96 лет. "Рамблер" рассказывает о том, какие поступки и решения королевы надолго запомнят ее поданные.

Какие страны признавали Елизавету II действующим монархом

Елизавета была признана действующим монархом в четырнадцати независимых государствах: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке.

Наследницей престола она стала в 1936 году, когда брат ее отца, действующего монарха, короля Георга VI, отрекся от короны. А на престол она взошла 6 февраля 1952 года. В 2022 году юбилейную дату — 70-летие правления — отмечали с большим размахом.

Елизавета II во время Второй мировой войны

Во время Второй мировой войны тогда еще принцесса Елизавета вступила в ряды самообороны и помогала своей стране. Она выучилась водить грузовик и прошла военную службу — единственная из всех британских королев.

Как Елизавета II вышла замуж

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, за которого Елизавета вышла замуж, был ее кузеном. Это решение оказалось одним из самых важных и правильных в ее жизни. Они прожили в браке 74 года и успели воспитать четверых детей. Кстати, предложение, как говорят, она сделала ему сама и вопреки воле своих родителей.

Скандал с принцессой Дианой

А вот смелую, и в чем-то даже похожую на нее принцессу Диану, она принять и поддержать так и не смогла. В итоге ее брак с Чарльзом развалился, а Диана погибла в страшной автокатастрофе. В смерти Дианы винили в том числе и королеву Елизавету. Кстати, она не стала объявлять траур по бывшей принцессе и не захотела посмертно вернуть ей титул, хотя об этом просили Уильям и Гарри.

Елизавета II vs Маргарет Тэтчер

Королева Елизавета однажды дерзко ответила Маргарет Тэтчер. На один из приемов они пришли в одинаковых платьях, "железная леди" сделала королеве неуместное замечание, предложив заранее оговаривать наряды. На что получила ответ, что королевы не замечают, во что одеты другие люди.

Послушная Кейт и своевольная Меган

Кстати, Кейт Миддлтон королева тоже не одобряла, ее не устраивало ее происхождение. Но, видимо, изменила свое мнение на фоне скандала с Гарри и Меган. Однажды королева запретила Кейт танцевать на пилоне, и та послушалась.

А вот на поступок Гарри и Меган отреагировала довольно сдержанно. Хотя многие полагали, что она разорвет с ними отношения полностью. Вероятно, с возрастом королева смягчилась.

Что будет после смерти королевы

После смерти королевы вступает в силу операция «Лондонский мост». Под таким образным названием объединили все траурные мероприятия. План траурных мероприятий разработали еще в 1960-х годах, но с тех пор в нее вносили изменения каждый год.

Наследником престола является сын королевы Чарльз — принц Уэльский. Когда он станет монархом, ему нужно будет выбрать новое имя: Карл III — это первое имя, которое он получил при крещении, а также Филипп II, Георг VII, Артур I. С его портретом сразу же начнут чеканить новые монеты, заготовки для них давно ждали своего часа. А всем жителям Великобритании придется поменять паспорта, поскольку в них должно быть указано имя действующего монарха.