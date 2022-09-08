Мужчина с пятнами на коже стал моделью вопреки насмешкам

Американец с заболеванием кожи обрел успех в модельном бизнесе вопреки хейту со стороны окружающих. Его историю приводит Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

40-летний житель города Пикскилл, штат Нью-Йорк, Джеймс Маклеод рассказал, что врачи диагностировали у него витилиго в раннем возрасте, и с тех пор он страдает от оскорблений незнакомцев. По словам мужчины, люди стали насмехаться над белыми пятнами, которые покрывают большую часть его тела.

«В детстве меня обзывали зеброй, коровой и другими обидными словами. Мне было больно осознавать, что я не такой как все. К тому же люди постоянно спрашивали, что случилось с моим лицом. Я плакал каждый день, когда приходил домой»,

— признался герой материала и добавил, что недуг негативно сказался на его самооценке.

Однако в конечном счете Маклеод решил не поддаваться на травлю и стал манекенщиком, несмотря на свою необычную внешность. Отмечается, что американец уже успел принять участие в съемках для журнала CR Fashion Book, а также выступить в качестве лица таких брендов, как Bodybuilding.com и Soul Cycle.

«Я рад, что внешний вид больше не определяет мою судьбу. Запомните, что главное — душа, а не какие-либо особенности тела или лица. Любите то, что внутри человека, а не снаружи. И никогда не сдавайтесь на пути к своей цели»,