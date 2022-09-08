Биография Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в своем шотландском замке Балморал на 97-м году жизни.

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Похороны и прощальные церемонии будут проходить в соответствии с тщательно разработанным протоколом, известным как операция "Лондонский мост". Запускает ее кодовая фраза королевского секретаря "Лондонский мост рухнул".

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ТАСС собрал подробности биографии королевы-рекордсмена, правившей дольше остальных женщин в мировой истории.

Ранние годы

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских, была старшей из двух дочерей. Представительница Виндзорской династии, при крещении в Букингемском дворце была названа Елизаветой-Александрой-Марией (в честь матери, прабабушки и бабушки). После того как ее дядя, король Эдуард VIII, в 1936 года отрекся от престола, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон, ее родители стали королем Георгом VI и королевой-консортом. Елизавета таким образом стала первой в очереди на престол Соединенного Королевства.

Принцесса Елизавета получила домашнее образование, в основном гуманитарной направленности. Она изучала французский язык, брала уроки конституционной истории и права у ректора Итонского колледжа. В 1944 году она впервые исполняла монаршие обязанности, когда ее отец был в отъезде.

В последний год Второй мировой войны в течение нескольких месяцев Елизавета отбывала воинскую и трудовую повинность. Она служила водителем и механиком военного грузовика во Вспомогательной женской территориальной службе. После сдачи экзамена на вождение транспортных средств ей было присвоено почетное звание младшего командира.

В 1934 году Елизавета познакомилась с сыном греческого принца Андрея Филипом. В феврале 1947 года тот принял британское подданство, отказался от прежних титулов, перешел из православия в англиканство, а также взял фамилию Маунтбаттен (его родовое имя Баттенберг на английский манер). В день свадьбы (20 ноября 1947 году) король Георг VI, отец Елизаветы, пожаловал Филипу титул герцога Эдинбургского.

У королевы и принца Филипа родилось четверо детей: унаследовавший теперь престол Чарльз, принц Уэльский (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю, герцог Йоркский (1960), принц Эдвард, граф Уэссекский (1964). 9 апреля 2021 года супруг королевы умер в возрасте 99 лет. Их брак продолжался 73 года (Елизавета II состояла в браке дольше всех действующих монархов).

Восшествие на престол

Со смерти короля Георга VI 6 февраля 1952 года Елизавета стала королевой Великобритании и Северной Ирландии, а также главой Содружества (в объединение входят 56 государств, включая Великобританию; в 15 из них Елизавета II - формальный глава государства).

2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в присутствии 7 тыс. гостей состоялась ее коронация. Церемония стала первым событием общенационального масштаба, которое показали в прямом телеэфире. Кроме того, это была одна из первых цветных трансляций. По оценкам экспертов, ее посмотрели 27 млн человек в Британии и около 100 млн в мире. 11 млн британцев слушали радиорепортаж о коронации. Во время церемонии прозвучали слова о начале "новой елизаветинской эры".

Премьер-министры Ее Величества

Большей частью королева выполняла представительские функции, несмотря на то что обладала рядом важных полномочий. Но, так как Великобритания - конституционная монархия, она осуществляла их после совещания с премьер-министром или советниками. Все акты, исходящие от монарха, должны быть подписаны премьер-министром. С другой стороны, все законы, принятые парламентом, вступают в силу после их подписания королевой. Согласно официальным данным, Елизавета II никогда не пользовалась своим правом вето (последним британским монархом, ветировавшим закон, стала в 1708 году королева Анна).

Формально Елизавета II возглавляла судебную систему страны и Тайный совет (совещательный орган), являлась верховным главнокомандующим вооруженными силами и светским главой Англиканской церкви. Она назначала премьер-министра (как правило, этот пост автоматически занимает лидер партии, победившей на выборах). Всего за годы правления Елизаветы II сменилось 15 премьер-министров - от Уинстона Черчилля (в 1940-1945 и 1951-1955 годах) до Лиз Трасс (с 6 сентября 2022 года).

Королева до последнего времени проводила еженедельные встречи с премьер-министрами, приняв во вторник отставку Бориса Джонсона и утвердив в новой должности его преемницу Трасс. Содержание бесед при этом всегда оставалось конфиденциальным. Согласно традиции, британский монарх не вовлечен в политику и не делает заявлений по текущим вопросам.

По просьбе премьер-министра королева могла распустить парламент и назначить внеочередные выборы. Также она открывала ежегодные сессии парламента. В этот день Елизавета II произносила тронную речь об основных намеченных кабинетом для предстоящего парламентского года законодательных инициативах. Текст речи готовится членами правительства и одобряется премьер-министром. Елизавета II впервые выступила с тронной речью 4 ноября 1952 года, еще до коронации. С тех пор она пропустила всего три церемонии - в 1959 и 1963 годах (оба раза в связи с ожиданием рождения детей), а также в 2022 году в связи с испытываемым дискомфортом при ходьбе. Последний раз она выступила с тронной речью 11 мая 2021 года.

С 1952 года Елизавета II выступала с рождественским обращением к британцам (традицию заложил Георг V). Его королева готовила без помощи премьера, обычно в выступлении были отражены ее личные переживания. Несколько раз Елизавета II обращалась к нации по другим поводам: в 1991 году во время войны в Персидском заливе, в 1997 году перед похоронами принцессы Дианы, в 2002 году после смерти королевы-матери, в 2012 году после празднования 60-летия вступления на престол и в 2020 году во время пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, а также в связи с 75-летием победы во Второй мировой войне.

Королева принимала участие в различных мероприятиях, включая церемонии присвоения титулов и наград, посещения примерно 600 благотворительных и научных организаций и фондов, находившихся под ее патронатом. В январе 2006 года Елизавета II передала часть своих полномочий наследнику престола принцу Чарльзу, а в конце 2016 года - патронат над 25 структурами членам королевской семьи.

О визитах

За время правления королева совершила свыше 300 визитов более чем в 130 стран мира, первой стала поездка в Норвегию в июне 1955 года.

17-20 октября 1994 года Елизавета II в сопровождении супруга герцога Эдинбургского находилась в России - в Москве и Санкт-Петербурге - с государственным визитом по приглашению президента РФ Бориса Ельцина. В Москве супруги побывали в том числе на Английском подворье, где открыли в честь своего посещения мемориальную доску, в Большом театре, а также в Кремле - в Грановитой палате и в Тронном зале. Это было первое посещение британским монархом России после революций 1917 года.

Одним из важнейших стал визит Ее Величества в Ирландию в мае 2011 года: первая поездка туда британского монарха с момента провозглашения страной независимости в 1937 году. На протяжении столетий между Великобританией и Ирландией, боровшейся за суверенитет, неоднократно возникали конфликты, сопровождавшиеся многочисленными жертвами.

Королева дважды выступала на заседании Генеральной Ассамблеи ООН - в октябре 1957 года и в июле 2010 года. В первой речи Елизавета II выразила надежду, что организация, которая на тот момент существовала всего 12 лет, будет служить "высоким целям, которые заложены в ее уставе". Второе выступление было посвящено таким вопросам, как борьба с терроризмом и изменение климата. Также королева заявила, что "ООН прошла путь от высокой планки ожиданий до реальной силы, работающей на общее благо".

Новшества в монархии

При Елизавете II было принято несколько важных решений, направленных на демократизацию британской монархии. Так, в 1962 году впервые для публичных посещений была открыта галерея Букингемского дворца (главная королевская резиденция в Лондоне), где выставляются произведения искусства, принадлежащие королевской семье. Впоследствии было открыто еще несколько залов.

В 1990-х годах была сформирована группа чиновников, которая занималась в том числе разработкой имиджа королевской семьи и проведением опросов подданных, чтобы выяснить их отношение к монархии. Изменились требования к этикету, после чего не так строго выполнялись запреты поворачиваться к королеве спиной и первым подавать ей руку.

В 1997 году был запущен официальный сайт королевской семьи (впоследствии неоднократно обновлялся), в 2007-м - создан аккаунт на видеохостинге YouTube, в 2009-м - в Twitter, а в 2013-м - в Instagram. Первое собственное сообщение в Twitter Елизавета II опубликовала в 2014 году, а первый пост в Instagram - в 2019-м.

В декабре 2012 года Елизавета II подписала распоряжение, в соответствии с которым все дети ее внука Уильяма (старший сын наследника престола Чарльза) стали принцами и принцессами. Ранее, согласно указу Георга V от 1917 года, титул принца получал лишь сын наследника престола.

Самой значительной реформой стало изменение порядка престолонаследия. В апреле 2013 года королева подписала новый закон, который установил равные права на наследование престола для представителей британской королевской семьи обоих полов по старшинству (ранее первоочередным правом пользовались наследники по мужской линии). Кроме того, закон разрешил монархам вступать в брак с католиками, однако требование принадлежности самого монарха к Англиканской церкви осталось в силе.

Рекордсмен и символ единства

Среди женщин, которым довелось царствовать, Елизавета II пребывала на троне дольше всех в мировой истории. 6 февраля она преодолела отметку в 70 лет правления, что стало рекордом среди британских монархов. В июне этого года по всей стране состоялись масштабные гуляния для празднования "платинового юбилея" монарха. До Елизаветы II дольше всех в Великобритании правила королева Виктория - 63 года семь месяцев и два дня.

Однако среди европейских монархов она не превзошла достижение французского короля Людовика XIV (1638-1715), который провел на престоле 72 года и 110 дней. Подтвержденный рекорд самого долгого правления принадлежит Собузе II - королю Свазиленда (ныне - Эсватини), который был объявлен верховным вождем в четырехмесячном возрасте и правил 82 года и 254 дня.