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59 минут назад

Сын Елизаветы II сделал первое заявление в качестве нового короля

Lenta.ruиещё 1

Чарльз сделал первое заявление в качестве нового короля после смерти своей матери Елизаветы II. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца в Twitter.

Сын Елизаветы II сделал первое заявление в качестве нового короля
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он заявил, что смерть матери стала для него «моментом огромной печали», семья, страна и Содружество скорбят. «Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру», — говорится в заявлении.

О смерти Елизаветы II стало известно в четверг, 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, немедленно съехались ее дети и внуки.

Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где сегодня днем скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.

Люди,Елизавета II,
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