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1 час назад

Сыну Елизаветы II предрекли недолгое правление

Мария Иглина

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев предположил, что сын королевы Великобритании Елизаветы II, наследник престола принц Чарльз может отречься от престола спустя некоторое время после коронации. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Лентой.ру".

Сыну Елизаветы II предрекли недолгое правление
Фото: РамблерРамблер

"Я абсолютно уверен, что умрет он не королем, а герцогом. Пожизненным королем он не будет, поскольку он сам к монархии относился немножко скептически. Он понимает прекрасно все проблемы, связанные с собой",

— уточнил политолог.

Он также отметил, что, вероятнее всего, в Британии надеются на то, что Чарльз будет переходной фигурой, и в скором времени мы увидим королем Уильяма.

Ранее "Рамблер" писал, какой запомнят королеву Елизавету II.

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