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1 час назад

107-летняя женщина назвала лакомство для долголетия

Lenta.ru

Долгожительница из Ирландии отметила очередной день рождения и назвала любимое лакомство, которое поспособствовало ее долгой и счастливой жизни. Об этом сообщает Meanwhile in Ireland.

107-летняя женщина назвала лакомство для долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

107-летняя Агнес Томпсон из Белфаста отпраздновала знаменательную дату 2 сентября в окружении семьи и друзей. Женщина родилась в 1915 году и большую часть жизни проработала на фабриках, производящих сладости. В 1938 году она вышла замуж и стала матерью двоих сыновей.

Причины своего долголетия женщина назвала внучке Джин Хилл. Томпсон заявила, что прожила столько лет благодаря долгим прогулкам и малиновому мороженому. Хилл рассказала, что в молодости ее бабушка и дедушка часто гуляли вместе и проходили большие расстояния в пригородах, где еще не запустили общественный транспорт.

К очередному дню рождения Томпсон получила поздравительные открытки от королевы Великобритании Елизаветы II и президента Ирландии Майкла Хиггинса, который также вручил женщине специальную медаль.

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