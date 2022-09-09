107-летняя женщина назвала лакомство для долголетия

Долгожительница из Ирландии отметила очередной день рождения и назвала любимое лакомство, которое поспособствовало ее долгой и счастливой жизни. Об этом сообщает Meanwhile in Ireland.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

107-летняя Агнес Томпсон из Белфаста отпраздновала знаменательную дату 2 сентября в окружении семьи и друзей. Женщина родилась в 1915 году и большую часть жизни проработала на фабриках, производящих сладости. В 1938 году она вышла замуж и стала матерью двоих сыновей.

Причины своего долголетия женщина назвала внучке Джин Хилл. Томпсон заявила, что прожила столько лет благодаря долгим прогулкам и малиновому мороженому. Хилл рассказала, что в молодости ее бабушка и дедушка часто гуляли вместе и проходили большие расстояния в пригородах, где еще не запустили общественный транспорт.