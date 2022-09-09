Судьба стукача НКВД, который стал атаманом казаков Гитлера

В биографии Тимофея Доманова до сих пор имеется слишком много белых пятен и разночтений. Однако точно одно – в период Великой Отечественной войны Доманов активно сотрудничал с гитлеровцами и даже командовал Казачьим станом, который входил в состав вермахта. Понятно, что предательство не закончилось для атамана ничем хорошим.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

На фронтах Первой мировой и Гражданской войн

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Уроженец станицы Мигулинской (ныне Ростовская область) Тимофей Иванович Доманов 1887 года рождения поступил на военную службу еще в 1908 году. Но спустя 5 лет он не вернулся к мирной жизни, а был принят вольноопределяющимся в 12-й Донской казачий полк. Как утверждает Виктор Губарев, автор «Энциклопедии казачества», Доманов принимал активное участие в Первой мировой войне и даже был удостоен Георгиевских крестов всех четырех степеней. На фронте он получил тяжелое ранение, оправившись от которого, поступил в Екатеринодарское военное училище. По окончании училища Тимофей Доманов был произведен в офицеры. С этого момента он начал быстро продвигаться вверх по служебной лестнице.

Есть мнение, что после революции Доманов некоторое время служил в Красной Армии, но Леонид Млечин, автор книги «Адольф Гитлер и его русские друзья», заявляет, что это ложь, причем принадлежащая самому Тимофею Ивановичу. На самом деле в годы Гражданской войны он командовал сотней Гундоровского полка и в 1920 году, будучи больным тифом, попал в плен к красноармейцам. В связи с этим обстоятельством в течение последующих 5 лет Доманов сидел на Соловках. Несмотря на свое прошлое, после освобождения Тимофей Иванович остался в Советской России. Он перебрался на Донбасс, где трудился шахтером и горным техником. Правда, в 1934 году Доманов снова оказался на нарах за «экономический саботаж».

Агент НКВД?

Доманов вышел на свободу в 1937 году. Как утверждает Олег Смыслов, автор издания «Проклятые легионы. Изменники Родины на службе у Гитлера», Тимофей Иванович переехал в Пятигорск, где устроился начальником снабжения на местную электростанцию. Однако, по данным Константина Залесского, автора книги «Кто был кто во Второй мировой войне. Союзники Германии», Доманов вышел из тюрьмы гораздо раньше и был завербован НКВД в качестве секретного агента-осведомителя. На основании доносов Доманова было арестовано несколько человек, в том числе и его родной брат. Как бы то ни было, в 1940 году «агент» снова угодил за решетку за экономическое преступление. Расстрел ему заменили 10 годами исправительно-трудовых лагерей.

Тимофей Доманов содержался под Ростовом. Однако, как указано в «Казачьем словаре-справочнике» Алексея Скрылова, после начала Великой Отечественной войны Доманову удалось бежать из заключения. Произошло это в 1941 году в момент бомбардировки авиацией противника. Правда, есть версия, что Доманов был освобожден по указке НКВД. Да и сам он, если верить Петру Крикунову и его книге «Казаки: между Гитлером и Сталиным», заявлял на допросах в СМЕРШ: «Я был секретным сотрудником органов НКВД и перед уходом Красной Армии из города получил задание от заместителя начальника горотдела НКВД — остаться в тылу немецких войск, выявлять предателей и уничтожать наиболее видных оккупантов».

Атаман Казачьего стана на пути к смерти

Вот только в действительности в период оккупации немцами Ростовской области Тимофей Доманов стал с ними активно сотрудничать. Как пишет во своей книге «Против Сталина: власовцы и восточные добровольцы во Второй мировой войне» Кирилл Александров, в августе 1942 года Доманов сформировал свой первый казачий отряд из 16 добровольцев. Впоследствии в чине подъесаула он продолжал формировать мелкие казачьи отряды, а потом и целые полки, боровшиеся с партизанами. До февраля 1943 года Тимофей Иванович командовал казачьей сотней при Германской полевой комендатуре в станице Каменской, а когда началось отступление немцев он последовал за ними.