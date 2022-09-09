LASCALA записала кавер на песню группы Кино «Игра»

— На самом деле, это моя любимая песня «Кино». Услышала в детском лагере в 13 лет. Чуть позже выучила на гитаре, чтобы впечатлить мальчишек во дворе, но ее никто не знал. Мои амбиции потерпели фиаско, поэтому пришлось собирать целую группу, чтобы теперь исполнением впечатлить не 15 человек, а сотни тысяч. В свою версию мы добавили немного латинских ноток, а обложку нам нарисовала нейросеть, ведь мы также стараемся следить за трендами в искусстве,