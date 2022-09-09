Чего вы точно не знали о Елизавете II

Британская королева Елизавета II считается самой влиятельной женщиной эпохи. Несмотря на то, что королева ушла из жизни на 97-м году своей жизни, ее кончина потрясла весь мир, тронула сердца и английских подданных и простых людей на разных концах планеты. Всем интересно знать о том, как королева жила, кого любила и от чего грустила.
Причем ее жизнь была полна приключений и до того, как она взошла на престол в качестве самого долго правящего монарха Великобритании после смерти ее отца, короля Георга VI в 1952 году. "Рамблер" расскажет о самых интересных, малоизвестных фактах о ее королевском высочестве.
Хотя будущая королева хорошо разбиралась в политике, религии, конституционной истории и праве, она никогда не посещала школу и не имела высшего образования. Вместо того, чтобы поступать в учебное заведение вместе с детьми ее возраста, королева, которая в годы своего становления была известна как принцесса Елизавета, и ее младшая сестра принцесса Маргарет, которая умерла в 2002 году в возрасте 71 года, обучались на дому у лучших британских педагогов. Обучал восходящую королеву религии сам архиепископ Кентерберийский, а свободно говорить по-французски она научилась у своих гувернанток.
Хотя у будущей королевы всегда был шофер, ей нравилось накинуть пару роскошных солнцезащитных очков и шелковый платок Hermès и прыгнуть за руль своего любимого автомобиля. Будущая королева любила покататься, но водительских прав ув нее никогда не было.
В 1944 году, в возрасте 18 лет принцесса Елизавета настояла на том, чтобы пойти в армию, и во время Второй мировой войны научилась водить машину в качестве механика женской вспомогательной территориальной службы. Ее Высочеству не требовалось иметь права, номерной знак на машину или паспорт для международных поездок.
В 19 лет, прежде чем стать королевой, она настояла на служении своей стране и стала первым членом королевской семьи, вступившим в армию.
Интересно, что у королевы даже не было паспорта. Официальный сайт королевской семьи пояснил: «Поскольку британский паспорт выдается на имя Ее Величества, королеве не нужно иметь его». На самом деле, все остальные члены королевской семьи, включая ее сына принца Чарльза, имеют паспорта.
Вся одетая в белое для своей помолвки с принцем Филиппом в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года, будущая королева Англии надела ослепительное платье от Нормана Хартнелла, которое она купила после Второй мировой войны на талоны.
Из-за затяжного финансового кризиса в стране в послевоенные годы британское правительство ввело продуктовые талоны, чтобы гарантировать, что каждый гражданин имел доступ к товарам, продуктам, в том числе, тканям.
Несмотря на свой статус, чтобы купить ткань на свадебное платье, Елизавета использовала талоны.
Говорят, что женщины со всей Великобритании отправляли талоны на одежду будущей королеве в надежде, что она сможет использовать ваучеры на платье своей мечты; однако в то время делиться купонами было незаконно, и все они были возвращены. В дополнение к своему сиянию в день свадьбы будущая королева также носила бриллиантовую тиару своей бабушки, королевы Марии. Но всего за два часа до церемонии тонкая корона лопнула, когда парикмахер попытался прикрепить ее к длинной фате. К счастью, тиару в сопровождении полиции доставили в королевскую ювелирную мастерскую, где ситуацию своевременно исправили.
Мало кто знает, что принц Филипп — троюродный брат ее величества с греческого острова Корфу. Тем не менее у них возникла большая любовь, а Филипп звал Елизавету нежным прозвищем "капуста".
Каждое утро, в 9 утра, королевский волынщик играл в течение 15 минут за окном Елизаветы, показывая, что пора начинать день. Традиция, впервые начатая прапрабабушкой Елизаветы, королевой Викторией, в середине 1800-х годов, как сообщается, имела место в резиденциях королевы в Букингемском дворце, Виндзоре, Холирудхаусе и любимом доме отдыха в Балморале, Шотландия. Кому нужен будильник, когда в штате есть талантливые музыканты?
Будь то день или ночь, королева любила выпить. Она могла выпить бокальчик джина или коктейль Dubonnet с лимоном и льдом с утра. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэйди рассказал в 2017 году, что королева запивала обед вином или шампанским. Вечером она могла выпить еще бокальчик игристого или сухое мартини. сухим мартини и еще одним игристым всплеском шампанского. Время от времени Елизавета могла выпить ром Bacardi, джин Gordon's, сидр Bulmers и ликер Pimm's.
Королева любила животных и владела 30 собаками породы "корги" и даже сама их разводила. Она полюбила этих собак после того, как ее отец, король Георг VI, приобрел первого корги в 1933 году. Позже, когда такса ее сестры принцессы Маргарет Пипкин спарилась с одним из корги королевы, говорят, появилась новая порода "дорги".
Королева Елизавета также владела всеми видами лебедей-шипунов, китов и дельфинов. С 12-го века корона претендовала на владение всеми лебедями-шипунами в стране, потому что птицы «высоко ценились как деликатес на банкетах и пирах». А действующий закон, датируемый 1324 годом, разрешает правителю Англии «вылавливать китов и осетровых в море или где-либо еще в пределах королевства». По этому закону киты и дельфины почитаются как «королевские обитатели моря».