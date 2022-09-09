Чего вы точно не знали о Елизавете II

Британская королева Елизавета II считается самой влиятельной женщиной эпохи. Несмотря на то, что королева ушла из жизни на 97-м году своей жизни, ее кончина потрясла весь мир, тронула сердца и английских подданных и простых людей на разных концах планеты. Всем интересно знать о том, как королева жила, кого любила и от чего грустила.

Причем ее жизнь была полна приключений и до того, как она взошла на престол в качестве самого долго правящего монарха Великобритании после смерти ее отца, короля Георга VI в 1952 году. "Рамблер" расскажет о самых интересных, малоизвестных фактах о ее королевском высочестве.

Без школы, но с умом

Хотя будущая королева хорошо разбиралась в политике, религии, конституционной истории и праве, она никогда не посещала школу и не имела высшего образования. Вместо того, чтобы поступать в учебное заведение вместе с детьми ее возраста, королева, которая в годы своего становления была известна как принцесса Елизавета, и ее младшая сестра принцесса Маргарет, которая умерла в 2002 году в возрасте 71 года, обучались на дому у лучших британских педагогов. Обучал восходящую королеву религии сам архиепископ Кентерберийский, а свободно говорить по-французски она научилась у своих гувернанток.

Королевская скорость

Хотя у будущей королевы всегда был шофер, ей нравилось накинуть пару роскошных солнцезащитных очков и шелковый платок Hermès и прыгнуть за руль своего любимого автомобиля. Будущая королева любила покататься, но водительских прав ув нее никогда не было.

В 1944 году, в возрасте 18 лет принцесса Елизавета настояла на том, чтобы пойти в армию, и во время Второй мировой войны научилась водить машину в качестве механика женской вспомогательной территориальной службы. Ее Высочеству не требовалось иметь права, номерной знак на машину или паспорт для международных поездок.

В 19 лет, прежде чем стать королевой, она настояла на служении своей стране и стала первым членом королевской семьи, вступившим в армию.

Интересно, что у королевы даже не было паспорта. Официальный сайт королевской семьи пояснил: «Поскольку британский паспорт выдается на имя Ее Величества, королеве не нужно иметь его». На самом деле, все остальные члены королевской семьи, включая ее сына принца Чарльза, имеют паспорта.

Бюджет ограничен

Вся одетая в белое для своей помолвки с принцем Филиппом в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года, будущая королева Англии надела ослепительное платье от Нормана Хартнелла, которое она купила после Второй мировой войны на талоны.

Из-за затяжного финансового кризиса в стране в послевоенные годы британское правительство ввело продуктовые талоны, чтобы гарантировать, что каждый гражданин имел доступ к товарам, продуктам, в том числе, тканям.

Несмотря на свой статус, чтобы купить ткань на свадебное платье, Елизавета использовала талоны.

Говорят, что женщины со всей Великобритании отправляли талоны на одежду будущей королеве в надежде, что она сможет использовать ваучеры на платье своей мечты; однако в то время делиться купонами было незаконно, и все они были возвращены. В дополнение к своему сиянию в день свадьбы будущая королева также носила бриллиантовую тиару своей бабушки, королевы Марии. Но всего за два часа до церемонии тонкая корона лопнула, когда парикмахер попытался прикрепить ее к длинной фате. К счастью, тиару в сопровождении полиции доставили в королевскую ювелирную мастерскую, где ситуацию своевременно исправили.

Филипп и капуста

Мало кто знает, что принц Филипп — троюродный брат ее величества с греческого острова Корфу. Тем не менее у них возникла большая любовь, а Филипп звал Елизавету нежным прозвищем "капуста".

Человек-будильник

Каждое утро, в 9 утра, королевский волынщик играл в течение 15 минут за окном Елизаветы, показывая, что пора начинать день. Традиция, впервые начатая прапрабабушкой Елизаветы, королевой Викторией, в середине 1800-х годов, как сообщается, имела место в резиденциях королевы в Букингемском дворце, Виндзоре, Холирудхаусе и любимом доме отдыха в Балморале, Шотландия. Кому нужен будильник, когда в штате есть талантливые музыканты?

Между первой и второй

Будь то день или ночь, королева любила выпить. Она могла выпить бокальчик джина или коктейль Dubonnet с лимоном и льдом с утра. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэйди рассказал в 2017 году, что королева запивала обед вином или шампанским. Вечером она могла выпить еще бокальчик игристого или сухое мартини. сухим мартини и еще одним игристым всплеском шампанского. Время от времени Елизавета могла выпить ром Bacardi, джин Gordon's, сидр Bulmers и ликер Pimm's.

Уточки, щеночки

Королева любила животных и владела 30 собаками породы "корги" и даже сама их разводила. Она полюбила этих собак после того, как ее отец, король Георг VI, приобрел первого корги в 1933 году. Позже, когда такса ее сестры принцессы Маргарет Пипкин спарилась с одним из корги королевы, говорят, появилась новая порода "дорги".