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1 час назад

Внебрачные дети и измены: почему Хью Грант не женился до 58 лет

Мира Маркина

Английскому актеру, звезде фильма "Ноттинг-Хилл" Хью Гранту 9 сентября исполнилось 62 года. Любимец миллионов женщин по всему миру долгое время оставался холостяком. Почему он женился только в 58 лет? Рассказываем о личной жизни Хью Гранта в материале "Рамблера".

Почему Хью Грант до 58 лет не женился
Фото: Кадр из фильма "Ноттинг-Хилл"Кадр из фильма "Ноттинг-Хилл"

В 1995 году актер занял 43 место в списке ста самых сексуальных звезд по версии журнала Empire. Высокий рост, спортивное телосложение, популярность - атрибуты сердцееда Хью Гранта. Когда актеру было 27 лет, он начал встречаться с Элизабет Херли. Пара была вместе на протяжении 13 лет. При этом во время отношений Хью Грант был замечен в крупном скандале, из-за которого он чуть не лишился всей своей успешной карьеры. Его застали в машине с девушкой легкого поведения. Херли простила измену, но в 2000 году пара рассталась из-за нежелания звезды создавать семью. После разрыва актер оставил девушке дом в Лондоне.

После продолжительного гражданского брака Хью Грант не вступал в серьезные отношения, а наслаждался мимолетными романами. Он встречался с Касей Коморович, Мартиной Маккатчен и Аймир Монтгомери. Три года актер был в отношениях с дочерью миллионера Джемаймой Хан. Как пишут СМИ, причиной расставания стала измена с Дрю Бэрримор.

При всех многочисленных романах Грант обзавелся пятью внебрачными детьми. В 2011 году у него родился ребенок от китайской актрисы Тинглан Хонг. В 2012 году шведский телепродюсер Анна Эберштайн родила ему сына. Через год Хью Грант вернулся к Тинглан Хонг, и они завели еще одного ребенка. А еще через два года актер снова решил сойтись с Анной Эберштайн. У низ родилось двое детей. В 2018 году Хью Грант все-таки решился на брак и женился на своей возлюбленной.

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