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45 минут назад

Солист The Cure предсказал дату смерти Елизаветы II десять лет назад

Газета.Ruиещё 3

Солист группы The Cure Роберт Смит предсказал дату смерти Елизаветы II 10 лет назад, пишет портал The Line of Bestfit.

Дату смерти Елизаветы II предсказали 10 лет назад
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Свое предсказание музыкант сделал в 2012 году, находясь на фестивале в Германии. Беседуя с журналистами, Роберт Смит рассказал о своей неприязни к королевской семье, назвав дату смерти Елизаветы II. Cлова артиста оказались практически пророческими — он ошибся на один день.

«Королева умрет 7 сентября, будет огромное восстание, а я стану королем»,

— рассказал Смит.

Королева Великобритании Елизавета II cкончалась 8 сентября на 97-м году жизни, находясь в своей резиденции в Шотландии. Новым королем станет ее сын Чарльз, взявший имя Карл III. Его коронация назначена на 10 сентября.

Люди,Елизавета II,Роберт Смит,
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