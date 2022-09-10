Дату смерти Елизаветы II предсказали 10 лет назад

Свое предсказание музыкант сделал в 2012 году, находясь на фестивале в Германии. Беседуя с журналистами, Роберт Смит рассказал о своей неприязни к королевской семье, назвав дату смерти Елизаветы II. Cлова артиста оказались практически пророческими — он ошибся на один день.