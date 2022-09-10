Дату смерти Елизаветы II предсказали 10 лет назад

Солист группы The Cure Роберт Смит предсказал дату смерти Елизаветы II 10 лет назад, пишет портал The Line of Bestfit.
Свое предсказание музыкант сделал в 2012 году, находясь на фестивале в Германии. Беседуя с журналистами, Роберт Смит рассказал о своей неприязни к королевской семье, назвав дату смерти Елизаветы II. Cлова артиста оказались практически пророческими — он ошибся на один день.
«Королева умрет 7 сентября, будет огромное восстание, а я стану королем»,
— рассказал Смит.
Королева Великобритании Елизавета II cкончалась 8 сентября на 97-м году жизни, находясь в своей резиденции в Шотландии. Новым королем станет ее сын Чарльз, взявший имя Карл III. Его коронация назначена на 10 сентября.