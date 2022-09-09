Карл III может отказаться от проживания в шотландском замке Балморал

Карл III хотел бы жить не в больших дворцах, а в скромных резиденциях. До смерти Елизаветы II он в качестве места проживания использовал Кларенс-Хаус в Лондоне, поместья Хайгроув в графстве Глостершир и Беркхолл в Шотландии, а также особняк на юго-западе Уэльса. Он может увеличить возможный срок для посещений Букингемского дворца и даже разрешить благотворительным организациям снимать там некоторые комнаты для организации мероприятий.