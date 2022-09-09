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54 минуты назад

Карл III может отказаться от проживания в шотландском замке Балморал

Газета.Ruиещё 1

Король Великобритании Карл III может передать под контроль государства замок Балморал в Шотландии. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Карл III может отказаться от проживания в шотландском замке Балморал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Карл III хотел бы жить не в больших дворцах, а в скромных резиденциях. До смерти Елизаветы II он в качестве места проживания использовал Кларенс-Хаус в Лондоне, поместья Хайгроув в графстве Глостершир и Беркхолл в Шотландии, а также особняк на юго-западе Уэльса. Он может увеличить возможный срок для посещений Букингемского дворца и даже разрешить благотворительным организациям снимать там некоторые комнаты для организации мероприятий.

Елизавета II ушла из жизни в окружении близких вечером 8 сентября в шотландском замке Балморал, построенном во время правления ее прапрабабушки, королевы Виктории. Новым королем Соединенного Королевства безотлагательно стал старший сын королевы — Чарльз Филипп Артур Джордж, или Карл III. Национальный траур в Британии продлится 10 дней.

Люди,Елизавета II,
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