Королевский биограф раскрыла главную страсть Елизаветы II

Королева при жизни любила сладкое, быструю езду и скачки.
Британская королева Елизавета II до самой старости любила сладкое, полихачить за рулем авто, побывать на скачках и много еще чего, что выбивается за рамки ее королевского статуса.
Но, как рассказала редактор издания Majesty Ингрид Сьюард, считающаяся биографом Букингемского дворца, больше всего обожала своих пушистых корги.
«Королева вообще любила собак, но корги просто обожала. Будучи помоложе, она сама разводила эту породу, следила за пометом, даже выхаживала и сама кормила самых слабых щенков. Корги были главной ее страстью, просто это не было особенно на виду»,
- рассказала журналистка.