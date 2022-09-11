Карл III провозглашён королём Австралии и Новой Зеландии

Британский король Карл III был официально провозглашён королём Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает австралийская ABC.
В своём заявлении генерал-губернатор Дэвид Хёрли отметил, что после смерти королевы Елизаветы II «корона полностью и по праву» перешла её сыну принцу Чарльзу, который взял себе тронное имя Карл III.
«С сердечной и смиренной любовью мы обещаем ему веру и верность», — заключил он.
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
Карла III на Совете по престолонаследию официально провозгласили королём Великобритании.