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2 часа назад

Карл III провозглашён королём Австралии и Новой Зеландии

RT на русскомиещё 4

Британский король Карл III был официально провозглашён королём Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает австралийская ABC.

Карл III провозглашён королём Австралии и Новой Зеландии
Фото: Gettyimages.ru © Tracey NearmyGettyimages.ru © Tracey Nearmy

В своём заявлении генерал-губернатор Дэвид Хёрли отметил, что после смерти королевы Елизаветы II «корона полностью и по праву» перешла её сыну принцу Чарльзу, который взял себе тронное имя Карл III.

«С сердечной и смиренной любовью мы обещаем ему веру и верность», — заключил он.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

Карла III на Совете по престолонаследию официально провозгласили королём Великобритании.

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