Он пел обо всем: Иосифу Кобзону исполнилось бы 85 лет

«Снега, снега... Здесь много дней пурга за окнами поет». Знаете кто спел эту песню о полярниках? Ответ – тот, кто, пел обо всем. Народному артисту Советского Союза Иосифу Кобзону сегодня исполнилось бы 85, рассказывает корреспондент «МИР 24» Максим Красоткин.

Фото: Мир24 Мир24

Это был голос эпохи. Песни хоть и менялись, но в исполнении Иосифа Кобзона они всегда были ко времени. Оттепель 1960-х, романтика. 1970-х – комсомольские стройки, целина, БАМ. Песни Кобзона вдохновляют на свершения. Иосиф Кобзон наизусть знал больше двух тысяч песен, а самый длинный его концерт шел 11 часов. Есть даже эпиграмма: «Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона». Ее приписывают Валентину Гафту.

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«Позвонил ему Кобзон как-то. И говорит: «Валя, а ты зря так со мной. Я могу и по-другому». Валя испугался, это не моя эпиграмма. Я потом пытался выяснить чья эпиграмма. Но я думаю, что Валя написал», – сказал народный художник Российской Федерации Никас Сафронов.

Он родился под Донецком, и как многие мальчишки мог быть шахтером. Даже получил диплом буровика-разведчика. Талант разглядели в армии, отправили служить в ансамбль песни и пляски Закавказского округа. Потом уже Москва и Гнесинка.

Энергетика такого марша приводила в восторг не только сторонников коммунизма. Эта песня – настоящий гимн советской империи. Ее ритмом и энергетикой восхищались даже те, кто не разделял взгляды большинства. Может, голос Кобзона тому причина.

«И престиж был, и уважение к артистам было. Все-таки не так их много было, как сейчас. Артисты такого значения были. Все со званиями были большими», – отметил друг Иосифа Кобзона Алижан Тохтахунов.

Предприниматель Алимжан Тохтахунов познакомился с Кобзоном в Сочи. Сначала на концерте – букет цветов, потом на пляже – угостил артиста пивом и цыпленком тапака.

«Он куда-то ехал, у меня там знакомые. Они меня просили: «Иосиф Давыдыч к нам приезжает, можно мы угостим?» Я подходил: «Иосиф Давыдыч, там знакомые ребята, спортсмены, или еще кто, хотят вас угостить, уважить». Спрашивал: «Можно?» Если давал согласие, я давал – как-то вот так вот», – сказал друг певца.

Алимжан Тохтахунов, пожалуй, самый известный советский картежник. На это жил и попал в поле зрения милиции, осудили по 209 статье. И здесь выручил Кобзон.

«Меня посадили за тунеядство, а он пошел к министру, за меня просил. Потом ездил туда, где я сидел, в зону. Дал концерт даже, чтобы меня досрочно освободили. И меня освободили досрочно», – отметил Тохтахунов.

Помогать – в характере Иосифа Давидовича. Коллеге-артисту не хватает пенсии – это к нему. Не продвигается очередь на квартиру или ребенка не берут в детский сад – Кобзон поможет.

«Игорь Леонидович Кириллов, мы с ним читали, вели программу передач, уже Россия была. Он мне говорит: «Анна Николаевна, я вас попрошу, вручаю вам конверт, позвонить сыну Анны Николаевны Шиловой, она болела тогда, одна из первых дикторов, встретиться с Алексеем и передать вот конверт». Я говорю: «А что за конверт?» Он говорит: «Это деньги ей от Иосифа Кобзона», – вспоминает диктор Центрального телевидения СССР Анна Шатилова.

Он был еще и депутатом Госдумы. У себя в офисе принимал всех, кто пришел с проблемой. Просьбы записывал в блокнот. Один из них сейчас хранится в Институте театрального искусства в Москве. В той аудитории, где преподавал народный артист. Сейчас этот институт носит имя певца. Его ректор познакомился с Иосифом Кобзоном на концерте в Кабуле в разгар Афганской войны.

«Я выступал в солдатской бригаде, а он пел. Естественно, я хотел с ним сфотографироваться. Он меня позвал потом, я был солистом, за стол с полковниками, с офицерами. С тех пор, с 1988 года мы были знакомы», – сказал ректор Института театрального искусства им. И.Д.Кобзона Дмитрий Томилин.

Кобзон всегда был там, где нужна поддержка. Осенью 1993-го в момент противостояния между Ельциным и Хасбулатовым пошел в Белый дом уговаривать мятежных депутатов пойти на переговоры с президентом. В 1998-м забастовка шахтеров на Горбатом мосту. Кобзон, как выходец из угольного края, находит общий язык с горняками и все это приправляет песней.

Октябрь 2002-го, захват заложников на Дубровке. В ДК, где шел мюзикл, ворвались террористы. На переговоры снова пошел Иосиф Кобзон. Ему удалось вывести пятерых зрителей «Норд-Оста».

Когда случилась Чернобыльская катастрофа, Кобзон поехал в опасную зону поддержать ликвидаторов. Возможно, и это стало причиной его тяжелой болезни.

«Я думаю, если бы сказать Кобзону, что будет то-то и то-то, поехал бы он или нет? Я уверен, что, если бы даже мы объяснили или утроили эту опасность, он бы все равно поехал», – отметил хирург-онколог, друг Иосифа Кобзона Лев Ашрафян.

В начале 2000-х у Иосифа Кобзона диагностировали рак. Болезнь тогда уже прогрессировала. Но благодаря врачам он смог прожить с ним больше 10 лет. Иностранные специалисты не верили российским коллегам: с такой болезнью столько не живут.

«Химиотерапия – это достаточно непростое лечение. Но он, вставая после химиотерапии, через час-два шел и пел. У него были ранние концерты. Химиотерапия заканчивается в час-полвторого, а он уже в четыре часа на сцене», – сказал Ашрафян.