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5 часов назад

Известный диджей назвал отличительные качества москвичей

Мослентаиещё 1

Отличительные качества москвичей от жителей других городов назвал в разговоре с «Москвич Mag» известный российский диджей Грув (Евгений Рудин). По его мнению, это открытость и незакомплексованность.

Известный диджей назвал отличительные качества москвичей
Фото: МослентаМослента

«У москвичей, так же как у жителей других крупнейших мегаполисов, слишком ускорен ритм жизни, и в отличие от жителей многих других городов москвичи сделали из этого особенность нашего города», — добавил он.

Музыкант уточнил, что благодаря такому ритму жизни горожане сами ссоздали работающий в круглосуточном режиме семь дней в неделю сервис. Такого, по словам Грува, нет во многих европейских городах. Он отметил, что чаще всего по выходным там не работает ничего, кроме заведений общепита.

Люди,Евгений Рудин,
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