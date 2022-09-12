Известный диджей назвал отличительные качества москвичей

Отличительные качества москвичей от жителей других городов назвал в разговоре с «Москвич Mag» известный российский диджей Грув ( Евгений Рудин ). По его мнению, это открытость и незакомплексованность.

«У москвичей, так же как у жителей других крупнейших мегаполисов, слишком ускорен ритм жизни, и в отличие от жителей многих других городов москвичи сделали из этого особенность нашего города», — добавил он.

Музыкант уточнил, что благодаря такому ритму жизни горожане сами ссоздали работающий в круглосуточном режиме семь дней в неделю сервис. Такого, по словам Грува, нет во многих европейских городах. Он отметил, что чаще всего по выходным там не работает ничего, кроме заведений общепита.