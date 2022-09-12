Ричард Никсон: почему президент США в детстве жил на Урале

Президентство Ричарда Никсона запомнилось в США не только ограничением гражданских свобод и Уотергейтским скандалом, но и небывало тёплыми отношениями с СССР. В качестве официальной персоны Никсон впервые посетил Советский Союз в 1959 году, удивив сопровождающих его лиц поездкой в маленький уральский город Дегтярск. Что же связывало американского президента с российской провинцией?

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Американцы в Дегтярске

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В начале ХХ века Дегтярск, городок, расположенный в 34 километрах от Екатеринбурга, был рабочим посёлком Дегтярка, названным так потому, что здесь производили древесный уголь и гудрон. Населённый пункт стал расти, когда у склонов горы Лабаз обнаружили медноколчеданное месторождение – как оказалось, крупнейшее в мире. Шахты под добыче руды здесь открывались ещё до Первой мировой войны, преимущественно за счёт иностранного капитала.

В течение 5 лет – с 1925 по 1930-й год – медь на Урале разрабатывала компания Lena Goldfields, получившая в концессию шахты «Капитальная No1» и «Капитальная No2». По мнению местных краеведов, в качестве сотрудников Lena Goldfields в Дегтярск наезжали в командировки Фрэнсис Никсон из Калифорнии и его жена. С собой они брали сына Ричарда – будущего президента США, которому в 1925 году исполнилось 12 лет. Маленький Никсон жил на Урале не больше пары месяцев, но это, по-видимому, запомнилось ему на всю жизнь.

Возвращение на Урал

В 1959 году, совершая 11-дневный визит в СССР в качестве вице-президента США, Ричард Никсон неожиданно приехал в захолустный Дегтярск, где спустился в шахту «Капитальная No2».

«Когда после обеда мы добрались до Дегтярского медного рудника, я обнаружил себя одетым в тяжелую рабочую одежду и шахтерскую каску с лампой, в 800 футах под землёй в шахте, разговаривающим с двумя шахтёрами о проблемах контроля за атомными испытаниями», — так описывал это событие Никсон (цитируется по книге речей и статей политика «Проблемы, с которыми мы сталкиваемся»).

История сохранила имя собеседника Никсона – им был бригадир проходчиков Гарайша Абубакиров, будущий Герой социалистического труда. Но о самом интересном Никсон в своей статье умолчал. Сотрудники дегтярского музея Дворца культуры рассказывают уникальные подробности бесед Никсона с местными жителями. Высокопоставленный американец вспоминал, как в 20-х годах играл в Дегтярске в футбол и гонял кошек с местной детворой. Помнил он и название горы Лабаз-камень.

Но Урал по каким-то причинам привлекал не только Никсона, но и американских военных. Всего через год после визита вице-президента в небе над Дегтярском развернулась операция по перехвату американского самолёта-шпиона, которым управлял пилот Пауэрс. Возможно, из-за этого инцидента Никсон во время второй поездки в СССР в 1972 году не заехал в Дегтярск, ограничившись визитом в Свердловск.

Правда или миф?

Вышеизложенная версия существует на правах «исторического апокрифа». Она популярна на страницах уральских СМИ, встречается и в научных публикациях, в частности, в журнале «Молодёжь и наука». Но об «уральском детстве» Никсона не упоминают крупные англоязычные издания, которые, казалось бы, давно перечислили все мыслимые и немыслимые грехи «чудовища из Белого Дома». Согласно официальной биографии отца президента, Фрэнсиса Никсона, в 1920-х годах он работал на собственной автозаправке с бакалейным магазином. Ни о каком сотрудничестве с Lena Goldfields не упоминается. Кроме того, согласно хроникам газеты New York Times, это была вовсе не американская, а британская компания. Интерес же Никсона к Дегтярскому руднику можно объяснить тем, что это было передовое советское предприятие.